Se pone en marcha la era de Mariano Soso en Gimnasia

Luego del descanso, el plantel albiazul comenzará los trabajos de pretemporada, a las 7.45, bajo las órdenes del joven DT. Mañana un grupo partirá rumbo a Cardales

La espera terminó. Después de 18 días de descanso, el plantel de Gimnasia dará comienzo a la pretemporada bajo las órdenes del flamante y joven técnico, Mariano Soso, quien tendrá su primera experiencia en el fútbol argentino.

De acuerdo a lo planificado, los futbolistas deberán estar a las 7.45 en el predio de Estancia Chica para, luego de una charla de presentación y exposición de la metodología de trabajo, someterse a evaluaciones físicas y médicas, además de realizar algún movimiento en campo.

Tras la actividad, el cuerpo técnico confeccionará la lista de veinte jugadores que mañana, también a las 9, partirán rumbo al Hotel Sofitel de Cardales, lugar elegido para realizar las tareas más intensas de la preparación y en el cual se quedarán hasta el martes 25, inclusive.

Aquellos futbolistas que no serán tenidos en cuenta y quienes deben arrancar de atrás en la consideración del entrenador se ejercitarán junto al plantel de Reserva, que volverá a ser dirigido por Leandro Martini.

Sin caras nuevas

En el regreso a la actividad, no habrá caras nuevas. En pleno rearmado del plantel, con muchos futbolistas que no formarán parte del nuevo proceso y otros tantos considerados negociables, sumado al cimbronazo que generó la salida de Sebastián “Chirola” Romero, hasta aquí no se han impulsado gestiones orientadas a sumar incorporaciones.

Por otra parte, la situación de Fabián Rinaudo constituye un caso especial. El volante ya acordó con la dirigencia su continuidad, aunque aún no estampó la firma en el nuevo contrato, que será por tres años. A pesar de no tener vínculo, el mediocampista seguramente se presentará a entrenar.

Asimismo, en las últimas horas fue notificado Nicolás Benavídez, lateral izquierdo que volvió del préstamo en Almagro, quien será tenido en cuenta por el cuerpo técnico e integrará el grupo principal; al igual que el volante juvenil categoría 1996, Jonás Ale Corvalán, que estará en Cardales.