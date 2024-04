¿Zuqui o Sosa? La duda de Domínguez para la semi con Boca

La derrota ante Gremio de Porto Alegre por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores quedó atrás y, después de dos jornadas de descanso, el plantel de Estudiantes se entrenó en el Country Club de City Bell de cara a la semifinal del próximo martes frente a Boca en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En ese marco, salvo Javier Altamirano, quien aún no puede regresar a la actividad deportiva profesional, todos estarán a disposición del entrenador. Federico Fernández volvería a estar en la consideración del técnico albirrojo, luego de recibir el alta médica tras la lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda que lo marginó de varios partidos. Si bien el experimentado zaguero central podría estar en la lista de concentrados, todo hace indicar que Domínguez mantendrá la defensa con Luciano Lollo y Zaid Romero. No obstante, habrá que esperar a las prácticas matutinas de los próximos días para tener una certeza. Por otro lado, en donde prácticamente no hay dudas es en la delantera. Después de que Javier Correa sea titular en el duelo ante los brasileños por Libertadores, Guido Carrillo tiene todos los números para ganarse el lugar dentro del once inicial del próximo martes. El atacante de Magdalena sería titular en lugar de Correa y acompañaría a Edwin Cetré. Sin embargo, en donde aparecen más dudas es en el mediocampo. Esto se debe a que el cuerpo técnico rotó bastante entre Enzo Pérez, José Sosa y Fernando Zuqui. Hay dos lugares para tres nombres y, por ahora, el mendocino Zuqui es el que se metería en el lugar del principito Sosa. El resto está más claro con Matías Mansilla en el arco, Eros Mancuso en el lateral por la derecha, la zaga central con Luciano Lollo y Zaid Romero, mientras que en el lateral izquierdo Gastón Benedetti sería quien comience el encuentro. En la mitad de la cancha Santiago Ascacibar, Enzo Pérez y Tiago Palacios serán una fija, en tanto habrá que esperar para ver quién se queda con la titularidad entre Sosa y Zuqui. Por último, los delanteros Edwuin Cetré y Guido Carrillo.