Toto Pueblo anticipó que abrirá una tribuna y cuestionó la llegada de Méndez

Edgardo Medina, socio fanático de Gimnasia de mucha presencia en las redes sociales, confirmó que mañana el estadio del Bosque estará abierto para todos los que a partir de las 12 quieran acercarse y celebrar el centenario de la cancha.

La dirigencia del Lobo había preparado un evento que se va a extender incluso hasta las primeras horas de la noche, pero solamente se habían entregado 10 mil entradas.

“El que no tenga el ticket que venga igual, que si es necesario yo me comprometo a habilitar otra tribuna”, expresó Toto Pueblo, quien además anticipó que será candidato a presidente el año que viene.

En una entrevista con el programa Somos Deporte de la TV local, Medina señaló que no le sorprendió la llegada de Méndez, “porque sé que la dirigencia se maneja con empresarios de Uruguay. Ahora hay que apoyar como buen Tripero que soy. Pero no me sorprende nada de la dirigencia, porque a veces siento que no se dan cuenta dónde están parados”, disparó.

Medina confirmó que el principal objetivo de Gimnasia debe ser salir campeón. “Queremos un mejor estadio en nuestro querido Bosque. Pero para todo el que llegue en el futuro a Gimnasia, el único y principal objetivo debe ser salir campeón”, comentó el fanático.