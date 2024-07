Todos los cañones apuntan al clásico

No puede ganar. El cansancio del final de la primera parte del año y las vacaciones, y un mercado de pases que no lo favoreció, dejan a Estudiantes con una racha de ocho partidos sin conocer la victoria y, por si esto fuera poco, con el clásico platense por delante. Obligado a ganar el domingo por varios motivos y con un funcionamiento que no colma las expectativas del hincha albirrojo.

El partido del domingo ante Gimnasia puede ser el envión anímico que necesitan los jugadores y el cuerpo técnico, o bien un golpe que puede ser de nocaut, sobre todo para el entrenador Eduardo Domínguez. El Barba fue el DT con el que Estudiantes perdió la racha sin perder ante el clásico rival en aquel recordado 1-2 en el Bosque. Todavía no pudo ganar un clásico y, para colmo, se le sumó la eliminación en fase de grupos de la Libertadores y la eliminación temprana en la Copa argentina frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Todo esto hace que se ponga, el propio DT, en revisión. Claro, lo sostiene lo obtenido el año pasado con la consagración de la Copa de la Liga profesional y la Copa Argentina a fines del 2023. Sin embargo, tendrá que mejorar en estos tres días que le quedan por delante de entrenamientos para llegar afilados al compromiso del domingo por la fecha 8 de la Liga Profesional.

En cuanto a esta preparación, el técnico podría volver a contar con Enzo Pérez, quien fue preservado en el encuentro de mañana y que al margen del equipo titular y el banco de suplentes. El mediocampista llegará al duelo con el Lobo después de una lesión muscular y 25 días de recuperación. Enzo ya tiene el alta médica y también el alta futbolística, aunque llegará sin minutos de fútbol oficiales.

Por otra parte, quien encendió las alarmas y está en duda para el duelo ante el Lobo es Eros Mancuso. El lateral derecho padece una sobrecarga muscular, la cual lo dejó afuera del partido frente a Huracán y, entre algodones para el domingo. Sería una baja importante teniendo en cuenta que es un titular indiscutido para Domínguez.

La buena noticia es que Luciano Giménez fue habilitado y sumó sus primeros minutos con la camiseta del Pincha en lo que fue el empate de ayer. Neves se perfila como titular para el clásico junto a Santiago Ascacíbar, mientras que la duda estaría entre Manyoma, Piatti y Sosa. En la delantera seguirán Carrillo, Palacios y Cetré. No obstante, aún se espera la habilitación de Santiago Arzamendia, quien ya se entrena en City Bell pero que todavía no tiene autorización para jugar.