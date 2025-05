Rugby: Los Tilos aplastó al Elefante y se ilusiona

La ilusión no para de crecer en barrio Obrero. Los Tilos atraviesa un arranque de temporada espectacular y lo confirmó con una contundente victoria ante Hindú Club por 45 a 12 en La Plata. El triunfo tiene un valor histórico: el Verde no vencía al Elefante como local desde 2002, hace 23 años. Además, los siete tries anotados representan la mejor marca del club en tres décadas, junto a los 48 puntos a favor.

Mateo Fernández Armendáriz fue figura con 18 puntos en una tarde soñada para Los Tilos, que se posiciona como escolta del Top 12. Para Hindú, en cambio, la situación preocupa: fue su tercera derrota consecutiva tras el debut con San Luis.

Por su parte, Regatas de Bella Vista sigue siendo otra de las sorpresas del torneo, el equipo volvió a brillar, esta vez ante La Plata Rugby, con un contundente 49 a 20. El Canario no logró hacer pie en ningún pasaje del encuentro y siempre corrió detrás. Pese a quedarse con el clásico ante el San Luis en la fecha pasada, el Amarillo no logró consolidar su juego y volvió a ser goleado fuera de Gonnet para quedar en el último lugar de la tabla de posiciones.

La jornada se cerró con un triunfo agónico de CUBA en la Cumbre. Con un try de Segundo Pisani en la última jugada del partido, los de Villa de Mayo vencieron a San Luis por 19 a 17 y rompieron la mala racha: llegaban últimos, sin victorias en las tres fechas anteriores. Un desahogo total que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.

En la Primera A, Universitario fue goleado ante uno de los candidatos a pelear por el ascenso. En su visita a Los Matreros, las Panteras cayeron con un contundente 64 a 25. En la Tercera División, Albatros goleó en José Hernández por 55 a 21 a Almafuerte y se ubica en el tercer lugar de la tabla.