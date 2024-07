Gimnasia perdió tiempo con Ebere

A pesar de que Nacional en la mañana de ayer había dado el visto bueno para que Christian Ebere llegue a Gimnasia a préstamo, finalmente el delantero de Nigeria no vendrá a raíz de una lesión que tiene en su rodilla. El actual delantero del Bolso sufre una tendinitis en una de sus rodillas y quedó afuera de los últimos partidos.

Sin embargo, se creía que Ebere iba a necesitar una recuperación más corta. Por eso mismo dirigentes del Lobo junto a un médico viajaron a Uruguay para que se le haga la revisión médica y constatar la cuestión de salud del atacante. Allí se confirmó que la tendinitis tiene una recuperación mucho más larga (aproximadamente de dos meses) y hasta no se descarta que lo operen, por lo que el Tricolor y el propio jugador dieron otro panorama totalmente distinto para cerrar la salida.

De esta manera, el Tripero pierde al jugador pedido por Marcelo Méndez para el frente de ataque y ahora tendrá que salir a buscar una nueva opción después de desperdiciar dos semanas negociando por el ex Plaza Colonia. Lo mismo sucedió días atrás con Rodrigo Pérez Casada, quien no terminó llegando al no poder salir de Instituto. Por lo que desperdició tiempo en dos jugadores que no fueron incorporaciones y el Mens Sana sigue necesitando nuevas caras para reforzar el plantel y las salidas.