Patinador platense volvió con medalla de plata del Panamericano Junior

Sobre el final del torneo Panamericano Junior de Patín que se disputó en la ciudad de Ibagué, en Colombia, el deporte de La Plata sumó una verdadera conquista a través de la participación de un joven estudiantes de la región.

Se trata de Ulises Loiseau Buchele, quien además forma parte de la Selección Argentina de patín artístico y que con sus jóvenes 17 años logró la medalla de plata en la competencia internacional.

En contacto con El Clásico, este joven deportista destacado de la ciudad confesó: “Todo empezó con un juego a los seis años. Pero con el paso del tiempo me puse como meta hacerlo de manera más seria y profesional”. Así comenzó contando el patinador de City Bell, quien se destacó en la modalidad de Patinaje Artístico Libre en el panamericano de Colombia.

“Estoy muy contento porque no viajé con tantas expectativas. Fue la primera competencia internacional del año para mí y de antemano conocía a toda la gente que iba a competir. No me esperaba terminar con la medalla de plata”, reveló orgullo de su desempeño.

Este joven estudiante de La Plata se posicionó primero entre todos los competidores del continente americano el año pasado, y a partir de este año se consolidó como el segundo mejor patinador de su categoría, además de lograr el título de campeón argentino.

“Me tocó clasificar a mediados de junio. Se dio todo muy rápido, porque tuvimos que armar el viaje y por suerte nos fue muy bien”, expresó con relación a cómo se presentó la chance de disputar el torneo Panamericano.

“Estoy en el último año de la secundaria y el colegio me apoya. Tuve todas las faltas justificadas por estar representando al deporte de la ciudad. El año que viene me gustaría estudiar psicología, pero al mismo tiempo seguir creciendo en el patinaje artístico”, anticipó de cara al futuro.

Ulises se entrena hasta dos veces por día: durante la mañana o el mediodía en Lanús con la Selección nacional y durante la tarde en nuestra región, en donde últimamente vienen utilizando las instalaciones del club Circunvalación.

Después de haber conseguido la medalla de plata en el Panamericano Junior de Patín Artístico, este deportista platense se presentará en una competencia durante el mes de agosto en San Juan, para luego buscar la mejor performance en el Mundial de este deporte que se va a realizar en Italia.

“A todos los nenes les recomiendo que se animen a patinar. En La Plata hay muchas opciones para iniciarse en este deporte”, concluyó.