River cayó en Mendoza

En Mendoza hubo un plato fuerte porque River Plate visitó a Godoy Cruz con la intención de volver al camino para acomodarse de nuevo en los puestos altos de la tabla, pero el equipo de Martín Demichelis sigue en caída libre desde lo futbolístico y volvió a perder. Esta vez fue por 2-1 donde comenzó ganando pero en dos minutos se lo dieron vuelta, tras el encuentro el DT suspendió la conferencia de prensa.

Todo comenzó a favor del Millonario porque a los 11 minutos abrió el marcador gracias al intratable Miguel Borja, que es el goleador del torneo, pero en cuestión de segundos se le terminó escapando todo. Tras un grosero error de Federico Gattoni, Vicente Poggi llegó a la igualdad a los 26 minutos y a los 28, nuevamente el uruguayo aprovechó un fallo pero en este caso de Franco Armani por una mala salida para que el Tomba dé vuelta el asunto.

Luego Demichelis movió el banco en el entretiempo pero no encontró soluciones ni le encuentra la vuelta al equipo, donde está en constantes modificaciones pero la ecuación no cambia y partido a partido sigue dejando dudas de cara a la Copa Libertadores. Por ahora no corre peligro la continuidad del entrenador aunque hoy tendrá una charla con dirigentes en el River Camp.

Talleres también sigue dejando dudas

La “T” será el próximo rival de River en los octavos de Copa Libertadores y para suerte del equipo de Núñez, los cordobeses tampoco están pasando un gran momento. Después de la goleada sufrida contra Vélez, ayer Talleres empató 1-1 contra Defensa y Justicia mientras se sigue moviendo en el mercado de pases ya que hoy se hará oficial el intercambio con San Lorenzo por Cristián Tarragona y Nahuel Bustos, que se irá al Cuervo.

Hoy continuará la fecha con cuatro partidos, a las 18:45 jugarán Lanús-Belgrano y Platense-Vélez mientras que a las 21:00 será el turno para Tucumán-Instituto y Tigre-Central Córdoba.