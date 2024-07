Boca ganó y pasó a octavos

Sin muchas luces, al Xeneize le alcanzó para derrotar por 1-0 a Independiente del Valle por la vuelta del repechaje de la Copa Sudamericana. Gracias al tanto de Edinson Cavani sobre el final del primer tiempo y así después del empate en el primer partido, Boca sigue con el sueño de levantar la Copa donde enfrentará a Cruzeiro en los octavos de final.

A pesar que no deslumbró desde el juego y no fue tan superior, los de Diego Martínez ganaron el encuentro desde lo físico y aprovechando el gol del uruguayo porque no generó tantas chances creadas de gol o pasó por arriba a los ecuatorianos, pero igualmente Independiente no pateó al arco y fue más flojo que en el primer encuentro donde ahí sí Boca mereció un poco más.

De esta manera, los de La Ribera irán contra Cruzeiro mientras que Rosario Central enfrentará a Fortaleza de Brasil, Racing a Huachipato de Chile y hoy se decidirán los rivales de Lanús y Belgrano.