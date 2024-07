Los Pumas cayeron en cuartos de final ante Francia

Los Pumas 7's, el seleccionado que había sido el mejor de la temporada en el seven, ganador del ranking, y por lo tanto era el equipo argentino de toda la delegación que más chances de medallas tenía en la previa de los Juegos Olímpicos, perdió por cuartos de final 26-14 contra Francia y, por eso, se quedó sin chances de subirse al podio en una gran decepción.

El local, que le había ganado en la final del Circuito en Madrid, repitió la victoria, básicamente porque estuvo muy presente en el primer tiempo, lapso en el que el seleccionado directamente no tuvo la pelota ni desde las salidas. Así, el local apoyó tres tries, con las tres conversiones, tanteador (21-0) que terminó siendo indescontable para los más que nunca visitantes, a partir de cómo está tratando el público francés a los argentinos. Esta vez no fue la excepción.

En el ST, con el ingreso de Marcos Moneta y una merma del local, Los Pumas 7's se acercaron, primero con un try tempranero de Rodrigo Isgró, que volvía tras la suspensión, y luego del propio Moneta. Quedaban casi tres minutos y el seleccionado jugaba con uno más, por amarilla a Jordan Sepho. Estaba para empatar y pensar en el alargue a muerte súbita.

Sin embargo, al equipo le faltó algo de lucidez para ir por la igualdad, frialdad que sí tuvo Antoine Dupont, el mejor jugador de XV del mundo, que entró en el ST y controló el ritmo a favor de Les Bleus sobre el final. Y hasta metió el try del cierre.