El precio de la pasión: ¿cuánto necesitan los hinchas del Pincha para ver tres veces al equipo en el último tirón de abril?

El último tirón del mes de abril se convirtió en un verdadero desafío para los hinchas de Estudiantes ya que el equipo fue programado para jugar tres partidos entre el 20 y el 30 de este mes con una enorme cantidad de gastos entre viajes y entradas.

Debido al distanciamiento que el club está teniendo con la AFA por la pelea entre Sebastián Verón con Claudio Tapia y Pablo Toviggino, al Pincha lo mandaron a jugar a la cancha de Platense el partido contra Barracas Central por la Copa de la Liga Profesional el sábado pasado y además de recorrer más de 60 kilómetros para llegar a la cancha del Calamar donde se jugó el partido, las entradas no bajaron de los 10 mil pesos por persona.

Luego de esto, el club ya tenía en agenda el partido contra Gremio por la Copa Libertadores, por lo que los fanáticos que fueron a la cancha tuvieron que pagar otra vez cerca de 8 mil pesos las entradas más baratas y más de 18 mil las plateas para presenciar otro partido en menos de 72 horas.

En el medio, la AFA le volvió a dar la espalda al club en la gestión que se había iniciado con las autoridades de la Liga Profesional para que el choque de semifinales contra Boca se juegue el domingo 28 como estaba programado, y territorio de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, los fanáticos se hubiesen podido trasladar a canchas que están más cerca de La Plata, como el estadio de Lanús, la cancha de Independiente o de Racing (pese al pedido del intendente de Avellaneda de que no se jueguen partidos de fútbol de otros equipos que no sean los de esa ciudad) o al mismísimo estadio José María Minella de Mar del Plata; o al Diego Armando Maradona de La Plata. Pero no. A Estudiantes lo mandaron a jugar el martes a las 20 en el estadio Kempes de Córdoba por el pedido de Boca que jugará el jueves a la noche por la Copa Sudamericana en Brasil y consideró que no tenía “suficiente descanso” parea enfrentar al León el domingo.

De esta manera, los hinchas del Pincha recibieron una doble bofetada de la AFA: tendrán que viajar a Córdoba casi 1.000 kilómetros (20 veces más lejos de la cancha de Platense que ya de por sí era incómoda) y encima un martes a la noche.

Los pasajes más económicos para viajar con las agrupaciones o Filiales en colectivos no bajarán de los 50 mil pesos, sin la comida ni la entrada que podría demandar otros 35 mil pesos más. Es decir que solo el viaje a Córdoba podría terminar generando una inversión mínima de 85 mil pesos como algo económico.

Algunos podrían elegir en auto y dividir gastos. En ese caso se calcula 100 mil pesos de nafta entre ida y vuelta, más los peajes y la comida. Por lo tanto, dividiendo todo entre cuatro personas, se podría calcular que con 35 mil pesos se podría llegar hasta la Docta sin las entradas.

En total, se calcula que los hinchas que hayan acompañado al equipo a los tres partidos que el club no pudo acomodar en cuanto a distancia y precios de entradas deberán desembolsar cerca de 200 mil pesos a fin de mes, contemplando los gastos de traslado y entradas para los partidos con Barracas en la cancha de Platense, el de Boca en el estadio Kempes y el de Gremio por Copa Libertadores en Uno.

Un escenario que muy pocos pueden afrontar en el contexto de la situación económica que atraviesa el ciudadano de a pie en el país.