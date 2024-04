Domínguez: “Nos costó y ahora entró en carrera un gran equipo”

Estudiantes no pudo en el estadio Jorge Luis Hirschi con un necesitado Gremio de Porto Alegre este martes por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024: fue victoria de Gremio por 1-0 para acomodarse en la tabla tras dos derrotas (una en Bolivia ante The Strongest y otra en Brasil ante Huachipato) y lo dejó recalculando para lo que viene al León, en un tropiezo que podría significarle salir de la zona de clasificación en esta jornada. Los brasileños estaban obligados a sumar ayer y, de poder quedar prácticamente eliminados del máximo certamen continental, pasaron a estar más vivos que nunca.

Tras la derrota en Uno, quien tomó la palabra fue el entrenador albirrojo, Eduardo Domínguez, quien reconoció que a partir de este triunfo del elenco de porto Alegre, Gremio está en carrera.

“Nos costó, fue claro. Sabíamos que enfrentábamos a un rival que tenía necesidades y que es muy fuerte defensivamente. Nos ajustaron las líneas, no entramos claros, tensionados, cargados de energía y estuvimos muy erráticos. El rival entendió, jugó más cómodo y nosotros íbamos detrás, siempre en un partido parejo”, empezó analizando el juego entre Estudiantes y Gremio.

Y agregó: “Al estar erráticos, antes de la expulsión del jugador de Gremio, queríamos abrir la cancha y finalizar con centros. No lo pudimos conseguir, quedamos equilibrados, pero en una jugada desacoplamos y lo pagamos caro”.

En cuanto a cómo quedó el Grupo C de la Copa Libertadores y lo que se les viene, Eduardo Domínguez mandó un claro mensaje: “Entró en carrera un gran equipo, sabemos que nada es sencillo y los grupos se definen en la última fecha, así que vamos a competir y seguir”.

Por último, y en referencia al partido con Boca y la programación para que la semifinal se juegue el martes en Córdoba, confesó: “Cuando del otro lado están Boca o River no se puede pedir mucho… Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, nada. Queremos lo mejor para el espectáculo. Nosotros vamos a estar a la altura”.