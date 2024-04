La derrota del Pincha en la lupa del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

Por ambicioso terminó quedándose con las manos vacías. Estudiantes de La Plata se desesperó por una victoria y terminó reviviendo al Gremio de Porto Alegre. Derrota 1-0 en la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores que empareja todo. Y por fin un partido de Copa como manda la historia. Disputado, de pierna fuerte, amarillas en el aire y muy peleado en la mitad de la cancha. Dos equipos fuertes defensivamente pero peligrosos de mitad de cancha para arriba. No hubo un claro dominador del juego y del encuentro, pero Zaid Romero hizo que terminara 0 a 0 el primer tiempo arrojándose al piso y salvando un casi gol de Gremio. El más desequilibrante Yeferson Soteldo la había controlado dentro del área y con Mansilla desparramado solo le quedaba empujarla adentro del arco. Sin embargo llegó la figura del Pincha, Zaid, para arrojarse y defender el arco con uñas y dientes.

Los dos se pararon en cancha con un 4-4-2. Partido como me gustan. Gremio y Estudiante. Son dos viejos rivales en la Libertadores. Un arbitraje que fue bueno teniendo en cuenta lo que se metió. El Tricolor golpeó y mucho. Por eso ya se veía venir que no iban a terminar los 11 de Brasil en campo. En pocos minutos ya tenía tres amarillas. Los dos eligieron contragolpear y sin presión alta. Partido de players con muy buena técnica y que hicieron gran desgaste mental y físico. Casi una batalla. Como me gusta.

En el complemento empezó mejor la visita. Parado más arriba. Una jugada peligrosa por arco con travesaño de los de 55 incluido. En este tipo de partidos un error cuesta carísimo. Domínguez mandó a la cancha a Carrillo que andaba con mucho gol, pero con volantes imprecisos le costó tener claras.

Y lo anticipamos. Villasanti expulsado en Gremio a los 20 de segundo. A partir de allí otro partido. Todo para Estudiantes. Sin embargo, mal pase para Méndez, contra criminal y gol de Gremio. Los de Domínguez estaban pésimamente parados. Después Estudiantes fue y fue, pero no le alcanzó. Los rotaciones de jugadores le sirvieron más a uno que al otro. De querer ganarlo, a perderlo. Derrota que cuesta caro y que tendrá que revertir cuando visite a los brasileños en Porto Alegre.