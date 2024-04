La semifinal entre Estudiantes y Boca será el martes en Córdoba

Finalmente, se definió la sede. Después de algunas idas y vueltas, y sobre todo de la comunicación entre Juan Sebastián Verón y Juan Román Riquelme, los presidentes de ambos clubes, que le puso algo de suspenso a lo que ya estaba encaminado, la Liga confirmó que la semifinal entre Boca y Estudiantes se disputará en Córdoba, el martes 30. Lo que resta determinar es la hora. El Mario Alberto Kempes será nuevamente el lugar señalado, como se preveía desde la previa del Boca-River y tal como el propio ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, lo deslizó en la antesala del Superclásico. ¿Cuándo sería? El martes 30 de abril a las 20.30, en principio, aunque aún está la chance de que se adelante para las 20. Si bien el día parece atípico porque es en medio de la semana, la buena para los hinchas que decidan viajar hacia Córdoba es que al día siguiente será feriado por el 1º de mayo y habrá tiempo para que cada uno retorne a sus hogares.

Esta semi comenzó a jugarse el domingo mismo, posvictoria de Boca en el Superclásico contra River, cuando Riquelme salió a marcar la cancha y a pedirle a Estudiantes una devolución de gentilezas por la situación que se había vivido con Javier Altamirano, cuando el volante del Pincha se descompensó producto de una trombosis cerebral, el partido entre el Pincha y el Xeneize se suspendió y se volvió a jugar 26 días después.

“Veremos cuándo se juega, ellos también juegan por Copa el martes. Creo que Estudiantes se comportará normal, como lo hemos hecho nosotros cuando pasó lo del chico (por la situación de salud de Javier Altamirano), que gracias a Dios no pasó nada. Lo importante era que no tuviera nada. Nosotros dejamos que Estudiantes se maneje como corresponde, que jugara cuando les pareciera bien. Así que acá no creo que tengamos problema en tener el descanso necesario los dos y poder competir de la mejor manera”, dijo primero Riquelme después del triunfazo 3-2 ante River y la clasificación a la semifinal, donde ya esperaba Estudiantes tras golear 3-0 a Barracas Central.

El pedido de Roman surgió ya que el jueves Boca visitará a Fortaleza de Brasil por la Copa Sudamericana.

De esta manera, Estudiantes y Boca volverán a cruzarse este martes en el Kempes en otra semifinal, como pasó el año pasado por Copa Argentina, esta vez para definir el finalista de la Copa de la Liga.