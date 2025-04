NBA: Doncic brilló en su regreso a Dallas y metió a los Lakers en playoffs

Luka Doncic vivió una noche inolvidable en su regreso a Dallas, esta vez con la camiseta de Los Ángeles Lakers. En un encuentro cargado de emociones, el base esloveno fue ovacionado por el público, se emocionó hasta las lágrimas, anotó 45 puntos y lideró la victoria de su equipo por 112-97 ante los Mavericks, asegurando el pase a los playoffs de la NBA.

Antes del inicio del partido en el American Airlines Center, la organización de los Mavericks homenajeó a su exfigura con un emotivo video en la pantalla gigante que repasó sus momentos más destacados en el equipo. El tributo conmovió profundamente a Doncic, quien no pudo contener las lágrimas al salir al parqué bajo una lluvia de aplausos.

“Cuando vi el video, pensé No hay forma de que pueda jugar este partido. Pero mis compañeros me apoyaron muchísimo y eso lo valoro”, confesó Luka al terminar el encuentro. Y agregó con emoción: “Amo a estos aficionados, amo esta ciudad. Llegué acá con 18 años, sin saber qué esperar, y me hicieron sentir como en casa”.

Doncic, quien fue elegido por Dallas en el Draft de 2018 tras su paso por el Real Madrid, protagonizó un retorno soñado. Además de sus 45 puntos, firmó una planilla con 8 rebotes, 6 asistencias y 7 triples en 38 minutos. Su rendimiento fue tan impactante que hasta los propios fans de los Mavericks lo aplaudieron durante el juego, celebrando algunas de sus conversiones.

El traspaso del esloveno a los Lakers fue uno de los movimientos más discutidos de la temporada, pero al menos por una noche, todas las miradas se centraron en el respeto mutuo entre jugador, franquicia y afición. En lo estrictamente deportivo, Luka cumplió: brilló en una cancha que conoce como nadie y le dio a los Lakers el boleto a la postemporada.