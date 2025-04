San Carlos se prepara para visitar al Ferrocarril

El primer equipo de Villa San Carlos atraviesa el mejor momento de los últimos tiempos. Puntero del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, a pocos meses de lo que fue penar por permanecer en la categoría, realmente lo del equipo comandado técnicamente por Pablo Miranda es asombroso.

En el año del centenario, el Pájaro y sus jugadores se pusieron el desafío de cambiar la cara con respecto a lo que fue un duro 2024, y el rendimiento mostrado, sumado a los puntos obtenidos, ilusiona a los hinchas, que esperan que el Villero siga en la pelea, con protagonismo y soñar con el título que le permita ir por el ascenso a la Primera Nacional.

Buscando cumplir ese gran objetivo, el conjunto de Berisso estará visitando este sábado a Ferrocarril Midland, en la cancha sintética denominada como el estadio Ciudad de Libertad, un reducto muy complicado para cualquier equipo. La historia comenzará a las 15.30, tendrá el arbitraje de Ariel Cruz, que estará acompañado por Lucas Isla y Gustavo Benítez como asistentes, al tiempo que el cuarto hombre será David Cornejo.

Para dicho compromiso no se esperan demasiadas modificaciones, ya que Miranda y sus ayudantes están muy conformes luego de lo que fue el triunfo de la última semana frente a Excursionistas.

La Liga pone sexta

En caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan, este sábado tendremos acción de la Divisional A de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Por la sexta jornada, habrá grandes partidos en toda la región.

Unidos de Olmos, puntero en soledad, estará visitando en Los Hornos a Alumni, al tiempo que el gran partido de la jornada lo tendremos en Gorina, cuando el Polideportivo Gonnet reciba a San Lorenzo de Villa Castells.

Cambaceres juega el lunes

Defensores de Cambaceres atraviesa un momento delicado en el torneo de la Primera C, ya que no ha ganado en sus primeras cuatro presentaciones. El lunes por la tarde el equipo de Agustín Costantini se medirá con Muñiz, en el estadio de Juventud Unida. Seguramente habrá variantes, aunque faltan todavía algunos días para conocer el once.