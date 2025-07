Giampaoli: “Estuve a punto de irme y Orfila me pidió que me quede”

De estar casi afuera del club, a convertirse en titular en lugar de un histórico. Renzo Giampaoli , el joven que se quedó con el puesto tras la salida de Leonardo Morales, formó parte de la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional en la previa del duelo entre Gimnasia y San Lorenzo (mañana a las 14:30 horas en el Nuevo Gasómetro). El jugador surgido de Boca contó sus sensaciones tras la derrota ante Instituto y también la charla que tuvo con Alejandro Orfila en la pretemporada. Por el lado del Ciclón estuvo presente Jhohan Romaña.

“Nosotros hoy analizamos un poco al rival. Venimos de una derrota y estuvimos ajustando detalles respecto al sábado pasado. Obviamente vamos a salir a proponer nuestro juego, pero enfrente vamos a tener a un rival complicado”, expresó Giampaoli sobre el partido que se disputará en el estadio Pedro Bidegain.

Consultado sobre la actualidad del equipo, el defensor de 25 años explicó: “A Gimnasia le falta sacar resultados. Después de lograr algunos triunfos, todo se va a encaminar. Esto se saca adelante con trabajo y es clave que lo grupal esté bien. Queremos terminar lo más arriba posible, tratar de meternos entre los ocho para pelear mano a mano. Estamos tratando de agarrar un contexto positivo para sumar de a tres. Sabemos en la situación que está el club y el contexto en el que estamos”.

Además, el futbolista oriundo de Santa Fe habló sobre su presente y la responsabilidad de asumir un rol más importante tras la salida de Morales: “Leo era un gran referente. Ahora me toca cumplir su rol. Tengo que estar a la altura de ese legado. La defensa está bien. Con Gastón Suso no tuve muchos minutos en el primer semestre y ahora estamos trabajando en eso”.

Por último, el jugador surgido en Boca habló sobre la charla que tuvo con Orfila en el receso: “Me siento muy cómodo. Me recibieron muy bien. No sumé los minutos que esperaba en el primer semestre y estuve cerca de irme, pero Orfila pidió que me quedara. Luego se fue Leo Morales y me dijeron que me haga cargo. Me siento bien y con fuerza, espero rendir”.