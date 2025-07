Domínguez, al límite: sanción, caprichos y un ciclo que se apaga

La relación entre Eduardo Domínguez y Estudiantes de La Plata parece transitar sus últimos capítulos. Aunque no hay anuncio oficial, puertas adentro del club todos lo saben: el ciclo del DT pende de un hilo. A los flojos resultados, se suman decisiones polémicas, un plantel que no responde y, ahora, una sanción que lo deja fuera del banco al menos por dos fechas.

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió suspender al entrenador por dos partidos luego de una irregularidad administrativa: Domínguez había sido sancionado tras su expulsión en el cruce ante Rosario Central por la Copa de la Liga, pero no se pagó la multa de $483.000 que evitaba la suspensión. A pesar de esto, dirigió el debut del Clausura contra Unión, lo que agravó la situación. Resultado: no podrá estar en el banco el lunes ante Huracán, ni en la siguiente fecha frente a Racing, si es que continúa en el cargo.

Ese es el punto: la continuidad del DT está más en duda que nunca. Ya había amagado con dar un paso al costado hace unos meses y ahora, tras una seguidilla de malos resultados y un equipo sin respuestas, esa posibilidad se volvió a instalar con fuerza. Incluso se baraja la chance de que deje su cargo tras el partido frente al Globo, más allá del resultado.

Estudiantes no gana por torneos locales desde marzo. El equipo está apagado, sin alma, y los refuerzos que pidió aún no llegaron. Mientras la CD intenta cumplir con los pedidos del cuerpo técnico —como la llegada de González Pírez y la negociación por Marcos Rojo—, el presente deportivo no espera. El Pincha busca a Enzo Copetti como prioridad para reforzar el ataque, aunque su salida de Central todavía no está destrabada. También hay gestiones por un volante ofensivo.

En ofensiva, la situación es crítica: Luciano Giménez y Mauro Méndez ya no están y solo quedan Guido Carrillo y Lucas Alario como opciones. La necesidad de sumar variantes en el frente de ataque es urgente. El mercado avanza, pero el equipo sigue sin resultados ni conducción clara.

Este lunes, el equipo recibirá a Huracán en UNO sin su técnico en el banco, con la presión del público en las tribunas y con un grupo que necesita mostrar señales de vida. ¿Será el último partido de Domínguez como entrenador del León? Nadie se anima a confirmarlo, pero muchos lo dan por hecho. La historia puede tener un final anunciado.