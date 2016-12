Un pedido único para la Villa y Camba





Juan Vinaccia, del Rojo de Ensenada, y Nahuel Figueredo, del Celeste de Berisso, alzaron la voz con una petición común: salvar a sus equipos del descenso

Muchos futbolistas se encuentran fuera de la región aprovechando los días de vacaciones concedidos por sus respectivos clubes, aunque algunos se quedaron en la ciudad para disfrutar de la Navidad. Es el caso de Nahuel Figueredo, volante zurdo de Villa San Carlos (que hizo las veces de lateral) nacido deportivamente en el Lobo, y Juan Vinaccia, un “8” clásico con pasado Pincha, quienes pasaron por la redacción del diario Hoy y coincidieron en un deseo de cara a 2017.

“Ojo, a ver si en la puja por no descender terminamos jugando el clásico”, adelantó el mediocampista del Rojo. A lo que el jugador Villero retrucó: “Sería ideal, pero sin que tengamos que descender”. En el reportaje, ambos se mostraron conscientes de que su lucha es clara: pelear por evitar el descenso.

—¿Qué balance hacen de este año que está a cinco días de culminar?

Juan Vinaccia:—Sirvió el sello futbolístico que nos impregnó Fabián Lisa (exentrenador de Camba). No pudimos defenderlo dentro del campo y por eso llegó Sergio Recchiuti, que nos dio confianza y descomprimió un poco el vestuario. Terminamos mejor de local, aunque la derrota con Laferrere opacó el final.

Nahuel Figueredo:—Fue parecido a ellos, pero con un técnico más. Comenzamos bien con Osvaldo Ingrao, aunque no encontramos solidez. Llegó Pablo Morant (extécnico de VSC) y nos hizo el click futbolístico, aunque no pudimos plasmar la idea de manera absoluta en el campo. Facundo (Besada) nos aportó el conocimiento de la categoría.

—¿Cuáles son sus deseos para fin de año?

NF:—Salvarnos del descenso. Es nuestra lucha. Nos desgasta mucho y queremos salir de esa posición.

JV:—También. Aunque Sergio (Recchiuti) ya dijo que él tiene como objetivo el Reducido. Una cosa puede llevar a la otra.

—Uno se recibió de técnico y al otro ya lo pusieron de defensor, ¿cómo se ven en los próximos años?

JV:—Me recibí de entrenador. Todavía me queda hilo en el carretel como jugador. Antes espero el cierre del torneo, pero me veo dirigiendo a Cambaceres.

NF:—Me gusta jugar de tres. De más grande me veo jugando más atrás. Quiero esperar a que termine este torneo y analizar ofertas. Soy del club y no quiero abandonar el barco

—¿Cómo ven la chance de jugar el clásico?

NF:—Los más grandes siempre cuentan historias, jamás jugué uno y me muero por hacerlo, siempre y cuando eso no implique que descendamos a la C. Ellos deberán ascender…

JV:—Esperemos que se dé de esa forma (risas). El entrenador lo dijo, su objetivo es pelear un puesto en el Reducido.

La visión sobre un posible encuentro

Ambos jugadores, tanto Juan Vinaccia como Nahuel Figueredo, se mostraron entusiasmados ante la posibilidad de jugar un Cambaceres vs. Villa San Carlos. El último clásico se dio en la temporada 2008/2009 del torneo de Primera C. El resultado final fue 2 a 2 en el Juan Carmelo Zerillo, estadio de Gimnasia. Un tiempo después, el Celeste jugaría en la B Metropolitana.

“Tendría que darse en un partido de verano, sin público”, acotó, rápido ante la consulta, el número 11 del Rojo de Ensenada. “Sabemos que la rivalidad, por no encontrarse en un campo de juego hace tiempo, es cada vez peor”, añadió.

El joven volante de 24 años del Villero fue más optimista: “Sería una fiesta. Convocaría a mucha gente y llamaría la atención”.

Sin embargo, hoy el panorama indica que se está lejos de que se den este tipo de cotejos. En lo formal, Cambaceres debería ascender a la B Metropolitana, una vez más, para poder cruzarse con el conjunto berissense; o, en su defecto, el Celeste debería caer a la Primera C para poder verse las caras, frente a frente, con el equipo de Ensenada.