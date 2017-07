Cayó una camioneta al río por el puente derrumbado en ruta 12: hay un desaparecido

Un matrimonio viajaba hacia Esquina y no vio el derrumbe por la niebla. La mujer se salvó nadando hasta la orilla

Esta mañana un matrimonio que viajaba por la ruta 12 en Corrientes, en sentido Goya - Esquina, cayó al arroyo Guazú. La mujer logró nadar hasta la orilla, pero su esposo fue arrastrado y se mantiene el operativo para encontrarlo. Los 40 metros del puente Santa Rosa se derrumbaron el fin de semana pasado y los ocupantes no lo vieron.

La pareja es de la localidad de Andresito, Misiones. El accidente fue cerca de las 7.30 de la mañana. Manejaban una Ford Eco Sport y según declaró la mujer la falta del cruce no estaba señalizada y la niebla no les permitió ver nada. Personal del Ejército la rescató y la trasladó al Hospital San Roque de Esquina donde está siendo asistida. Aunque no presenta heridas graves, está en estado de shock.

Es el segundo derrumbe en dos meses que sufre la ruta, en distintos tramos. Las inundaciones y las crecidas afectaron las estructuras de los puentes.