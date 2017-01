Cortaron Centenario por una chica desaparecida









Yanina Ramírez Ríos se ausentó de su casa el pasado miércoles y aún no volvió a comunicarse con su familia. No se llevó ropa y su celular está apagado. Piden que la Justicia inicie su búsqueda, aunque no haya pistas

Durante la tarde de ayer, familiares y allegados de la joven Yanina Ramírez Ríos cortaron de forma total ambos sentidos de circulación del Camino Centenario, a la altura de la calle 515, pidiendo por la aparición de la joven de 21 años, que hoy cumple una semana desaparecida.

La protesta, que incluyó la quema de cubiertas y troncos, se prolongó durante horas y se realizó para exigirles a las autoridades judiciales que avancen en la investigación de su paradero. Como consecuencia, además, la medida tomada por una veintena de personas provocó un caos vehicular en plena hora pico, en momentos en que los platenses volvían a sus hogares desde sus distintos puestos de trabajo.

Según comentaron los familiares de Yanina, la joven se encuentra desaparecida desde la mañana del miércoles pasado y, si bien no es la primera vez que se ausenta, sus allegados se encuentran desesperados.

“Yo salí a trabajar a las 7 y cuando volví a las 13 no la encontré en nuestra casa. Desde entonces ya no volví a verla ni a hablar con ella”, explicó a este medio Carmen Ramírez, su madre.

Consultada sobre si Yanina había mostrado signos de desinterés o disgusto durante los últimos días, Ramírez respondió que no, aunque aclaró que ya una vez se había fugado de su casa, para volver al poco tiempo. “Cuando se enoja se va unas horitas y vuelve. Una vez se fue durante un día. Pero ahora no volvió y no se llevó más que lo puesto”, comentó.

Además, contó que la joven desaparecida mantiene su teléfono celular apagado y que no tienen rastros ni lugares para iniciar la búsqueda. Por ahora, y a pesar de que hicieron la denuncia correspondiente, reina el desconcierto.

