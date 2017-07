El drama de alquilar en La Plata

Para ingresar a un monoambiente en la ciudad se necesita un mínimo de 20.000 pesos. Pero el valor puede llegar hasta los 53.000 si lo que se busca es una propiedad de dos habitaciones. Los meses de adelanto y depósito, junto con los gastos administrativos y la comisión inmobiliaria, entre otros requisitos imposibles, dificultan cada vez más el acceso a la vivienda

Para afrontar los gastos iniciales del alquiler de un departamento en La Plata se necesita un mínimo de 20.000 pesos, y si se trata de una propiedad de dos habitaciones, ese valor se puede elevar hasta 53.000, solo para poder comenzar a habitar la vivienda. Estos datos se desprenden de un relevamiento realizado por este medio.

De esta manera, los requisitos para ingresar, los valores de las renovaciones y los intereses ejercen una presión sobre los inquilinos cada vez más difícil de afrontar. Frente a esta situación, el hacinamiento se convierte en la consecuencia inevitable de un escenario donde escasean las regulaciones.

Un informe reciente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) ubicó a la ciudad como la tercera con los alquileres más caros, después de Rosario y Capital Federal. Los precios varían según la zona, la antigüedad y las características de la propiedad pero, en promedio, el alquiler de un monoambiente puede ir desde los 3.800 a los 6.000 pesos. En el caso de los de una habitación, el precio oscila entre 4.800 y 7.500, mientras que las propiedades de dos dormitorios pueden cotizar desde los 6.000 hasta los 10.000 por mes. Esto sin contar las expensas y servicios como luz, agua, teléfono e internet.

Pero más allá del valor mensual, acceder a un alquiler es cada vez más difícil. Entre los requisitos, el inquilino debe presentar recibo de sueldo y, como mínimo, un garante que acredite la posesión de una propiedad aunque, en algunos casos, también se acepta que presente su recibo de sueldo. Y además están los gastos honorarios.

Valeria Fernández tiene 35 años, es empleada administrativa y hace poco alquiló un duplex en Los Hornos. Para ingresar, tuvo que invertir 23.000 pesos, de los cuales solo 10.000 iban en concepto de adelanto. “Tuve que abonarlo de contado y firmé un pagaré equivalente a dos meses de alquiler, como depósito”, explicó. “Fue mucha plata, pero no me quedaba otra. Me resulta imposible acceder a un préstamo hipotecario”, concluyó. Casos como el de ella abundan y hay peores.

Entre los gastos de ingreso se cobra: el mes de alquiler adelantado, la certificación de las firmas, que puede costar entre 350 y 750 pesos cada una; el sellado, que representa el 1,2% del total del monto del contrato por los dos años; el costo de los informes para conocer el historial crediticio del titular y el garante; el depósito, que no puede superar el equivalente a dos meses de alquiler; y los honorarios de la inmobiliaria, que deben ser del 4% pero que, según denuncian los inquilinos, pueden llegar hasta el 7,5%.

Con esos valores, si se busca alquilar un monoambiente en nuestra ciudad, hay que contemplar que los gastos oscilarán entre los 20.000 y los 35.000 pesos; para un departamento de una habitación, se necesitarán de 25.000 a 43.000 pesos, y para uno de dos habitaciones, entre 28.500 y 53.000 pesos.

En defensa de los locatarios

Germán Schierff es presidente de la Asociación Platense de Inquilinos (API) que recibe denuncias desde 2006. La fecha no es casual: “Ese año se excedieron los aumentos de precios, porque la oferta de viviendas empezó a ir para atrás. Fueron mo­mentos en que se vendieron muchas casas para construir edificios”, recordó el titular de la API sobre el surgimiento de esta asociación, cuyo fin es dar amparo a aquellos para quienes alquilar resulta un padecimiento en La Plata.

Antonella (que prefirió mantener su nombre en reserva) tiene 23 años, siempre trabajó como empleada de comercio pero últimamente no consigue nada estable. Alquila un departamento de una habitación en la zona de 1 y 66 y para ingresar tuvo que sacar un préstamo: “En la inmobiliaria me ofrecieron pagarlo en dos cuotas, pero tenía intereses”, aclaró. Por depósito, firmó un pagaré por 1.200 dólares.

Además de la garantía propietaria, tuvo que presentar cuatro recibos más y aceptar las condiciones en que se encuentra el departamento: sin gas, con una instalación eléctrica deficiente, pero con $1.200 de expensas.

Para Schierff, Antonella tuvo que hacer lo que tantos otros inquilinos: “Le hacen una especie de casting para poder acceder a la propiedad”.

Para quienes deambulan en busca de un inmueble, resulta un drama intentar reunir todos los requisitos y no lograrlo: “La cantidad de dinero que se necesita equivale a casi tres meses de alquiler. Además, hay inmobiliarias que exigen recibos de sueldo tres veces superiores al valor del alquiler y dos garantías propietarias, que encima tienen que ser de la Provincia de Buenos Aires”, ilustró Schierff.

Esta situación empeora a causa de los fuertes aumentos de los servicios y las expensas, junto a la pérdida del salario real. Desde la API observan que crece la cantidad de inquilinos que deben rescindir sus contratos. “Esas personas generalmente vuelven a vivir con familiares, se comienza a desarrollar el hacinamiento con padres, tíos y otros se van de la ciudad o se alejan del Casco Urbano”, afirmó Schierff.

Cabe destacar que para rescindir un contrato hay que abonar una multa. Asimismo, si el inquilino se atrasa en el pago mensual, debe afrontar gastos punitorios que en muchos casos “pueden oscilar entre el 3% y el 5% e, incluso, duplicar el valor del alquiler por apenas unos días de mora”, criticó Schierff.

Pasados los dos años de alquiler, la cuestión será renovar el contrato o firmar uno nuevo, acarreando los costos ya enumerados. La decisión nunca es fácil. “Los registros de aumentos de alquiler que tenemos de un año a otro en los contratos rondan en el 35% para este año y para el que viene. Es decir, se trata de un 70% de aumento acumulado, mientras que las cámaras inmobiliarias hablan de un 30% de aumento”, expuso el referente de los inquilinos.

Además, si la entrada no es gratuita, la salida menos. “Las cláusulas son abusivas, se trasladan obligaciones del dueño al inquilino, que debe hacerse cargo de los arreglos y el mantenimiento, o se le pide que debe entregar la llave con mejoras, con el inmueble pintado. A veces ellos eligen el pintor y el presupuesto”, aseveró Schierff.

La voz de los martilleros

En la actualidad no hay registros, ni oficiales ni privados, que reflejen la cantidad de vecinos surcados por la problemática. Pero, según estimaciones del Colegio de Martilleros de La Plata, se calcula que un 20 a un 30% de las familias de la ciudad alquilan, esto sin contar los 5.000 alquileres a estudiantes, y a otras tantas personas que demandan alquileres temporarios o amoblados.

“Hoy, en la ciudad, somos más de 80.000 inquilinos, en una población de 600.000 personas. En el país hay 7 millones de inquilinos y en Capital Federal uno de cada tres personas alquila”, gráfico Schierff, quien se apoyó en el Censo 2010 para explicar que hace ya siete años se habían construido 800.000 unidades en la Provincia de Buenos Aires, con La Plata como una de las plazas más importantes. “Además, la cantidad de propietarios había disminuido en dos puntos y la cantidad de inquilinos había aumentado en cinco puntos”, sentenció.

Frente a este panorama de alta demanda, con valores excesivos y requisitos muchas veces imposibles, desde el Colegio de Martilleros explicaron a este medio que, si bien los costos son elevados en relación a los salarios, los propietarios perciben hoy una rentabilidad menor a la histórica. “Antes se ganaba un 1% mensual del valor de la propiedad. Ahora, ese valor está entre el 0,4 y 0,5”, afirmó el secretario general del Colegio de Martilleros de La Plata, Guillermo Saucedo.

La legislación

Hoy, en el Congreso de la Nación duermen decenas de proyectos de ley tendientes a regular los alquileres. Entre ellos, resalta una propuesta impulsada por el Frente Nacional de Inquilinos, que agrupa a 14 asociaciones del país, entre las que se cuenta la API. De hecho, en 2015 la asociación platense presentó un proyecto que obtuvo media sanción en el Senado, pero que hoy está estancado en comisión. Allí, se proponía un índice para ajustar los precios de alquiler, tomando como parámetro un promedio entre la inflación y el aumento de los sueldos. “Si la inflación no supera el 10%, el valor del contrato quedaría fijo. El proyecto también supone la extensión de 2 a 3 años del contrato e incluye reducir los gastos de mes de depósitos a un solo mes, mientras que 60 días antes de finalizar el contrato el propietario debería avisar si está dispuesto a renovar y bajo qué condiciones”, explicó Schierff.

Para el referente de los inquilinos, legislar en materia de alquileres es clave. “Hoy, lo único que existe como regulador de los contratos es el Código Civil, que subsumió la ley preexistente. Esto fue un gran retroceso para los inquilinos, porque se privilegia el contrato entre partes, más allá de cualquier abuso”.

Los inquilinos, en primera persona

Mauricio Giménez :“Ser inquilino es traumático. Casi siempre los aumentos que imponen los propietarios son desmedidos. Cuando llega la hora de renovar no queda otra que rezar. Además, hay que hacer un ahorro previo porque si no estás en problemas. Si uno hace cuentas, es el mismo gasto que meterse en un crédito hipotecario”

Lautaro Farrullia: “Soy inquilino y propietario, así que conozco el tema desde los dos lados. El problema es la ciudad de La Plata. Acá los alquileres aumentaron hasta un 50% y los sueldos no aumentaron nada. Hay una flexibilización laboral y hay mucha especulación. No queda otra que mudarse a un lugar que nos guste menos y ajustarse al máximo. Como propietario, lo único que me interesa es encontrar una persona de confianza que me cuide el inmueble”.

Ariel Arbizu:“Hace nueve años alquilo de manera particular. Mi casa tiene dos habitaciones, dos baños, cocina, comedor. Ahora el propietario no me quiere renovar el contrato, me tengo que mudar y, por algo similar, tendría que pagar 8.000 pesos y más también. Es muy difícil la situación”.