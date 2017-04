El mensaje de Francisco en la Misa de Pascua: "Pensemos en las guerras y en la tragedia humana"















En la Plaza San Pedro el Papa impartió la bendición 'Urbi et Orbi' a los cristianos de todo el mundo, en plena tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El mensaje para América Latina.

Francisco celebró la tradicional misa de Pascua en la plaza de San Pedro del Vaticano, ante miles de fieles y en medio de un imponente operativo de seguridad. "Pensemos en las guerras y en la tragedia humana", fue uno de los mensajes que dejó el Papa, en plena tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Luego impartió la tradicional bendición 'Urbi et Orbi', a la ciudad y al mundo. En este sentido, reclamó que los líderes de los países de todo el mundo "tengan el valor de evitar que se propaguen los conflictos y de acabar con el tráfico de las armas".

El Papa rompió con la tradición de no pronunciar una homilía durante la misa de Pascua para asegurar a los fieles que ante un mundo lleno de tragedias y guerras sólo pueden seguir adelante y pensar que "Cristo ha resucitado". Aunque no estaba previsto, Francisco tomó la palabra para decir que "la Iglesia no cesa de decir ante nuestras derrotas y ante nuestros corazones cerrados y atemorizados que el Señor ha resucitado".

También pidió por los nuevos esclavos, por los niños explotados y por los inmigrantes.

“Que Dios ayude a quienes luchan contra la corrupción”, reclamó el Sumo Pontífice, quien también llamó a detener el tráfico de armas.

Asimismo, el pontífice argentino pidió hoy a los fieles no perder la esperanza, a pesar del sufrimiento en el mundo. "Uno se pregunta: pero si el señor ha resucitado ¿Cómo pueden suceder estas cosas? Cómo pueden ocurrir tantas desgracias, enfermedades, trata de personas, guerras, destrucción, mutilación, venganza, odio, ¿dónde está el Señor?", advirtió el Papa.

"A nadie se le ha preguntado si está contento con lo que sucede en el mundo. Para muchos no tiene explicación alguna. Es por ello que uno no tiene que cerrarse sino mirar hacia adelante. Allí no hay un muro, hay un horizonte", dijo.

El mensaje para América Latina

El papa pidió hoy "soluciones pacíficas" para superar tensiones "políticas y sociales" en América Latina.

"Que Jesús Resucitado sostenga los esfuerzos de quienes, especialmente en América Latina, se comprometen en favor del bien común de las sociedades, tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales, que en algunos casos son sofocadas con la violencia", auguró el Pontífice durante la bendición "Urbi et Orbi" desde el balcón central de la Basílica de San Pedro.

"Que se construyan puentes de diálogo, perseverando en la lucha contra la plaga de la corrupción y en la búsqueda de válidas soluciones pacíficas ante las controversias, para el progreso y la consolidación de las instituciones democráticas, en el pleno respeto del Estado de derecho", pidió para la región Jorge Bergoglio en su quinta Pascua como Papa.

A comienzos de mes, el Pontífice se había referido en la misma línea al deplorar el uso de la violencia para resolver los conflictos abiertos en Paraguay, donde manifestantes habían tomado e incendiado el Congreso, y en Venezuela, donde el Vaticano actúa como "facilitador del diálogo" ante la crisis que divide a oficialismo y oposición.