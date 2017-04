Horóscopo correspondiente al domingo 16 de abril de 2017

ARIES

Sería interesante que utilizara la jornada para sentarse a dialogar con su pareja sobre cosas que quedaron pendientes conversar. No postergue su tranquilidad.



TAURO

Una cita repentina con amigos lo ayudará a pasar una jornada más que entretenida. No por eso deje de revisar sus papeles y de ponerlos en orden.



GEMINIS

Una actitud no muy agradable de alguien que conoce le cambiaría el humor. Evítelo. Logra compenetrarse con alguien que le gusta, hay posibilidades de unión.



CANCER

Intuición acertada en este día más que propicio para develar misterios en el plano afectivo. Verá que no se encontrará con cosas indeseables.



LEO

Día propicio para la reunión familiar. Tenga el gusto de estar con los suyos y disfrutar de los afectos más íntimos y legítimos. Proyecto que le viene a la mente.



VIRGO

La conquista de la jornada pasará por la coincidencia luego de mucho tiempo con alguien de su entorno familiar. Se animará a concurrir a una reunión poco habitual a la que es invitado.



LIBRA

Búsqueda interna que refiere a cuestiones muy íntimas relacionadas con problemas afectivos. Todo es cuestión de aceptar las pérdidas y de estar abiertos a las posibilidades que nos trae la vida.



ESCORPIO

Para lograr su felicidad debería en principio tratar de no hacerse problema por todo lo que ocurra en el día. El nerviosismo llega a ser una forma de vida, cuídese y cambie.



SAGITARIO

Si logra en este día distenderse y dejar para otro momento la permanente preocupación sobre las cuestiones económicas logrará tener momentos de felicidad.



CAPRICORNIO

Estaría más que contento con un reencuentro con familiares lejanos que por diferentes circunstancias dejó de ver. Revea decisión que tomara en el plano afectivo.



ACUARIO

Logra encontrarse afectivamente con alguien. Nueva perspectiva de vida en el plano laboral. Es un buen momento para presentar proyectos e ideas a personas que usted conoce en el área de sus actividades.



PISCIS

Día atípico para la sensación interna, se conecta con personas que lo hacen pensar en cosas profundas. Se manifiesta ante usted una realidad que hasta ahora no podía ver.