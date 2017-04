Horóscopo correspondiente al domingo 30 de abril de 2017

ARIES

Una etapa de reconstrucción espiritual en la que sentirá que crece. Sus ánimos de conquista con respecto a esa persona que le interesa lo llevarán a lograrlo.



TAURO

Una esperanzada situación lo hará sentir que puede recuperar sus sentimientos hacia su pareja. A veces llegar al límite nos ayuda a reestablecernos afectivamente.



GEMINIS

Una inquietante situación con una persona de su entorno lo mantendrá en alerta. Trate de minimizar y de no darle importancia a las cosas que no la tienen. Llamada importante.



CANCER

Su relación de pareja mejora. En la jornada trate de manifestar sus sentimientos y de hacer placentera la relación. Armonía. Una interesante invitación llega de la mano de un amigo, acepte.



LEO

Especial sensación de alegría logrará sentir a través de sus afectos. Su relación de pareja crecerá si mantiene su buena predisposición. Hay un proyecto a nivel laboral que puede darse tal como usted planea.



VIRGO

Estará ocupado de ciertas cuestiones que competen a lo familiar. Una entretenida invitación llega a usted, es una buena oportunidad para ampliar su espectro social.



LIBRA

Sentirá que puede manejar emocionalmente una situación afectiva de la que no puede prescindir. Revea la misma y no niegue las complicaciones que le implican. Realidad.



ESCORPIO

Verá que logra solucionar una cuestión que lo aquejaba en el plano familiar. A veces nos cuesta separar las emociones que sentimos frente a los problemas. Le aportan un dato que le servirá a nivel laboral.



SAGITARIO

Ocurrencia que le dará una posibilidad de dar un nuevo paso en el área de sus actividades. Iluminación y rapidez. Los afectos estarán con una sensación de distancia.



CAPRICORNIO

Se preguntará si puede solucionar un inconveniente que tiene de larga data en el plano afectivo. El punto es sincerarse y sentir que podrá ser comprendido. Tranquilidad.



ACUARIO

Dirá algo que la persona que comparte la vida junto a usted sentirá una inmensa alegría. Debería mantener su posición y no arrepentirse ni temer por lo que siente. Libertad bien lograda.



PISCIS

Almacena ideas que desearía que se concreten en el área de sus actividades. Trate de sentarse a planificar y a plasmar sus inquietudes. Una respuesta más que interesante en el plano afectivo.