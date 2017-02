Horóscopo correspondiente al jueves 23 de febrero de 2017

ARIES

Lo imprescindible en esta jornada sería la realización de un encuentro que viene postergando por falta de coraje.



TAURO

Lo que importa es llegar a tiempo a ese encuentro laboral. No vaya a desgano, se sorprenderá por el resultado. Un comienzo de algo.



GEMINIS

Una nueva actividad le levantará el ánimo. Verá colmado sus deseos en el plano afectivo, posibilidad de ser feliz. Ilusión.



CANCER

Variedad de situaciones colorearán su jornada sin darle respiro. Conoce a alguien que lo impacta. Noticia que llega antes de lo esperado.



LEO

La incomodidad de realizar cosas que lo perturban dependerá de su buen humor. Un encuentro que lo deja pensando.



VIRGO

No instale dentro de usted una actitud equivocada frente a los afectos. No sería lo más indicado realizar ese negocio que tiene en mente.



LIBRA

Los inconvenientes en su lugar de trabajo tornarán el día algo molesto. Trate de minimizar las cosas para no lastimarse.



ESCORPIO

Un espacio para la relajación le dará un nuevo respiro a las tensiones diarias. Llamado que lo sorprende positivamente.



SAGITARIO

No se conecte internamente con lo que le está sugiriendo alguien de su entorno laboral. A veces se especula con la buena fe de los demás.



CAPRICORNIO

Una oportunidad de salir de situación embarazosa. La vida nos trae los momentos justos. Buena predisposición de alguien con quien desea hablar.



ACUARIO

No deje de observar lo que tiene a su alrededor. A veces no vemos que la solución de los problemas la tenemos al alcance de nuestra mano.



PISCIS

La esperada reunión de trabajo puede llegar hoy. No permita que el mal humor empañe su lucidez e inteligencia. Llamado esperado.