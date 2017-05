Horóscopo correspondiente al lunes 15 de mayo de 2017

ARIES

Llega a usted una renovada sensación en su espíritu que lo ayudará a seguir con sus objetivos. Debería aprender a mantener su buen humor, a estabilizarse. Noticia alentadora.



TAURO

Se potencia en usted la idea de crecimiento. Llega a su vida una persona que lo ayudará a crecer espiritualmente. Trate de no interrumpir sus planes por motivos que se pueden manejar.



GÉMINIS

Logra superar un inconveniente que se presenta en el hogar. Los cambios producidos dentro de usted le darán la llave para empezar a ver la posibilidad de ser feliz con lo que tiene.



CÁNCER

Dedicará un espacio a reconectarse con su parte interna. Luz que llega a través de unas palabras de alguien que lo quiere, haciéndole ver una realidad que negaba. Aceptación.



LEO

La búsqueda de la perfección en el plano laboral lo llevará a un posible agotamiento psicofísico no recomendable. Trate de disfrutar de sus logros y permita que las cosas se vayan dando a su tiempo.



VIRGO

Sentirá internamente las ganas de que se produzca un cambio en su vida. Trate de incorporar a su rutina diaria alguna actividad física que sin duda lo ayudará a sentirse mejor.



LIBRA

En su lugar de trabajo le insinúan que puede haber un cambio positivo. Sea prudente y espere. Buen momento para demostrar sus capacidades innatas y su buena predisposición.



ESCORPIO

Comienza una nueva etapa de crecimiento intelectual. Sentirá ganas de cultivar más sus conocimientos. Una reunión con personas de su entorno afectivo le hará muy bien. Noticia.



SAGITARIO

Se molestaría por una actitud poco agradable de alguien de su entorno laboral. Retoma una actividad que había dejado de lado. Un llamado importante para usted le levanta el ánimo.



CAPRICORNIO

Se completa un ciclo en su vida afectiva. Las sensaciones que le daría persona que conocerá lo llevará a tratar de mantener ese contacto. Un proyecto laboral puede darse.



ACUARIO

Sentirá una pequeña desilusión con respecto a un proyecto que por ahora le comunican que no se llevará a cabo. Deberá poner en palabras la intención de continuar esa relación.



PISCIS

Trate de realizar alguna actividad que lo distienda. Está en un buen momento que no debería mezclar con angustias provocadas por experiencias pasadas.