Horóscopo correspondiente al lunes 24 de abril de 2017

ARIES

A serenarse. Actividad agotadora en la que deberá organizar sus tiempos para poder llegar a cumplir con los compromisos. Una sensación de alegría al ver progresos en su pareja, comunión.



TAURO

Unas cuantas con noticias alentadoras. Una jornada con respuestas que llegan en el plano laboral. Se entera de algo que hace tiempo necesitaba saber. Sus compromisos afectivos lo harán realizar algo que en realidad no desea.



GÉMINIS

A contra reloj en esta jornada en la que deberá usar su inteligencia. Apura algo que debe concluir en su lugar de trabajo, trate de hacer las cosas bien antes de pensar en el tiempo que tarde. Logra convencer a alguien de algo que le conviene, se lo agradecerá.



CÁNCER

Aprovechar para poner punto final a situaciones que lo afectan. Comprende algo que le dicen a pesar de que no es muy positivo para usted. Saber que a veces se gana y a veces se pierde nos ayuda a crecer por dentro. Proyecto nuevo.



LEO

Buena jornada, con tranquilidad. Expectativa por algo que espera en su plano laboral, las respuestas llegarán antes de lo esperado. Una sensación de amor lo gobernará con respecto a alguien que comparte su rutina diaria.



VIRGO

La razón de algo que le ocurre lo llevará a tomar una decisión en el plano afectivo. Trate de hacer respetar sus sentimientos y sus objetivos. Una llamada importante con respecto a sus actividades.



LIBRA

El tiempo no borrará ese amor. No razone sus cosas tanto desde lo emocional, habitualmente nos equivocamos cuando no podemos ser un poco más objetivos. Se clarificará el panorama a partir de una conversación.



ESCORPIO

Trate de minimizar la sensación de angustia que tiene con respecto a alguien de su entorno familiar. Debemos aprender que todos tenemos pruebas en esta vida. Hallazgo.



SAGITARIO

La posibilidad de realizar un viaje por cuestiones de trabajo estará presente en este día. No desestime la propuesta y vea la parte positiva de cada cosa. Es tiempo de considerar las oportunidades.



CAPRICORNIO

Jornada atípica interesante para des-estructurarse un poco. Un espacio de tiempo para un encuentro con alguien que hace tiempo que no ve. Se sentirá muy a gusto con esa compañía. La jornada laboral estará en armonía.



ACUARIO

Termina el año de manera original con noticias que le interesan. Se aclara un tema que tiene que ver con sus actividades a partir de lo cual sus expectativas son mayores. Podrá pedir las cosas que le importan en este día de buena aspectación.



PISCIS

Diligencias en primer plano. Comienzo de alguna actividad que le resultará muy positivo. Todo apunta hacia la mejoría de sus cosas. Una posibilidad de encontrarse con alguien que le interesa mucho.