Horóscopo correspondiente al martes 13 de junio de 2017

ARIES

Sensación de angustia frente a disyuntiva que se presenta en el plano afectivo. No piense que las cosas pueden modificarse solas, dependen de uno y del otro.



TAURO

Eventual situación que se desencadena sin querer, todo sale bien. No se asuste cada vez que su rutina cambia en algo, aprenda que es parte de la vida y que hay cosas que son imprevisibles.



GÉMINIS

Se dispara de sus manos situación que ya casi tenía resuelta. No se desespere y llame a la persona indicada. Vivirá algo especial con alguien que lo estima mucho. Solidaridad.



CÁNCER

Tratará de vincularse con alguien desde un sentido que no coincidirá con ese alguien. A veces deberíamos esperar un poco y tantear el terreno al que queremos ingresar.



LEO

Querrá desentenderse de una situación complicada en el plano afectivo. En realidad le costará asumir lo que está sintiendo por esa persona que ingresó a su vida. Reflexión.



VIRGO

Le afectará una actitud no muy correcta que alguien de su entorno laboral le demostrará. Si se prepara para esa salida a la que está invitado su ánimo se levantará más de lo que imagina.



ESCORPIO

Aprende a la fuerza una lección en el plano emocional que lo enaltecerá. Se sumerge en sus pensamientos y se sentirá con ganas de sacar lo que mucho le cuesta. Liberación.



SAGITARIO

Espacio reducido sin grandes posibilidades de agrandarlo en situación laboral casi terminada. Su autocrítica es bien recibida pero a destiempo. Comienza una etapa nueva.



CAPRICORNIO

Lo llaman para comenzar un proyecto. Su capacidad es reconocida pero deberá poner en claro sus pretensiones. Acelera un trámite que tiene pendiente y logra terminarlo.



ACUARIO

No se conecte con sus celos porque sus fundamentos no tienen relación con lo que en realidad ocurre. Trabaje su autoestima y su seguridad propia. Comprende algo importante.



PISCIS

Renace una relación que había quedado trunca, todo se reconecta como si el tiempo no hubiera pasado. Pero pasó. Hay una llamada desde su lugar de trabajo que lo alegra.