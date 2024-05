Piden colaboración para familias víctimas de un incendio en Abasto

Durante la madrugada de este viernes, un voraz incendio iniciado por una chispa que salió de una salamandra, generó momentos de tensión y destruyó casillas ubicadas en la calle 515 y 217. En este sentido, bomberos de Abasto, Olmos y Melchor Romero, sumado a policías y personal médico en ambulancias se presentaron en el lugar del hecho, luego de los desesperados llamados al servicio de emergencias 911 por parte de los vecinos.

Los socorristas combatieron las llamas y controlaron el incendio para que no se propague, pero los daños materiales en las tres viviendas fueron totales. Los damnificados son un hombre de 40 años y dos mujeres de 41 y 49 años, todos ellos respectivos propietarios de las viviendas. Por fortuna no hubo heridos, aunque los daños en la zona fueron altos. En este sentido, cualquier ayuda podrá ser acercada al barrio para colaborar con las familias. Se solicitan principalmente frazadas, ropa de abrigo y alimentos no perecederos.

