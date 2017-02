Horóscopo correspondiente al martes 28 de febrero de 2016

ARIES

Almuerzo importante. Se devela un misterio que le va a traer mayor seguridad. No empañe situaciones por culpa de la impulsividad ariana. Afectos encontrados.



TAURO

Día interesante para replanteos. Reunión fructífera. La calma volvería reinar si se admite falla cometida y se sabe disculpar a tiempo. Los momentos con su pareja son alegres, no los pierda.



GEMINIS

Se recupera finalmente algo que se daba por perdido. Un dato que se aporta desinteresadamente ayuda en el plano afectivo de alguien de su entorno. Algo se soluciona.



CANCER

La misma persona que provocaba desaires hoy alimenta un cambio de trato, no lo rechace. Posible viaje sorpresivo. Salud en crisis por cambio de alimentación, cuídese.



LEO

Día dedicado a la atención de cuestiones familiares. Buen final. Situación encontrada que obliga a replegarse. Preocupación innecesaria, no se obligue a cosas que no puede realizar.



VIRGO

El buen desempeño y la prudencia virginianos al pie de la tierra. Momento interesante e inesperado. Atención con la digestión. Le llamará la atención actitudes nuevas en su pareja.



LIBRA

Posibilidad laboral que trae alguien de su entorno. Apertura y renovación. La inquietud reinante provoca atrasos. Calma. Invitación comprometida de la que no debe desistir.



ESCORPIO

No es mayor el problema. Trate de no exagerar ni lastimarse por dentro. La razón le será dada en situación que le preocupa. Una llamada que lo alentará a compartir un proyecto nuevo y creativo.



SAGITARIO

Carta de triunfo que se esperaba. Noticia alentadora que llega. Comprensión y diálogo positivos luego de una distancia. Los entretelones en la familia son siempre los mismos, no se involucre.



CAPRICORNIO

La sensación de alegría gobernará su corazón. Hoy sí podría afirmar que sus afectos marchan muy bien. No deje de efectuar los llamados que debe, podría lograr lo que espera. Aspiración que le nace luego de una conversación.



ACUARIO

Salud que mejora, con deporte o actividad física siempre es mejor. No deje de efectuar llamados pendientes que revisten importancia. Si intenta reconciliarse lo logrará.



PISCIS

Hay posibilidad de ascender antes de lo esperado. Recuperar la confianza en los demás le brindará la paz que busca. No todo es irremediable en la vida, cuando se puede luchar hay que hacerlo sin duda.