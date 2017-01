Horóscopo correspondiente al miércoles 11 de enero de 2017

ARIES

Aprendizaje que refuerza su manera de encarar las cosas, controla sus emociones. Evolución. Se produce una conversación que le traerá una mayor tranquilidad en el plano afectivo.



TAURO

Dedique un tiempo del día para sentarse a realizar llamados importantes que competen a sus actividades. Descubre un mundo nuevo a partir de contactos que llegan a su vida.



GÉMINIS

Le prometen formar una sociedad para llevar a cabo un proyecto. Lea y vea atentamente las condiciones, puede ser algo bastante bueno. El amor requiere mayor atención suya. No se descuide.



CÁNCER

Lo llaman para integrar una reunión en la que se hablarán cosas importantes del trabajo. Se aclara una situación que genera otra. Conoce a alguien que le da sensación de paz.



LEO

Se acelera un proyecto que comparte con alguien de su entorno familiar. Las cosas están dadas para que todo funcione bien. Trate de poner un poco más de presencia en su relación de pareja.



VIRGO

Día con mucho movimiento en el área laboral. Tome con calma ciertas sugerencias que le harían que no son muy bien intencionadas. El amor lo respaldará cerrando la jornada alegremente.



LIBRA

No ponga en juego sus emociones frente a ese gran entusiasmo que tiene con alguien que recién conoce. Sepa esperar a que las cosas se decanten y tomen su rumbo definitivo.



ESCORPIO

Llega a usted una respuesta que estaba esperando con mucha esperanza. Alegría. El trabajo se verá en un día tranquilo aunque aún llegan ciertas sensaciones de inestabilidad.



SAGITARIO

Logra vencer un antiguo miedo que lo aquejaba. Su energía está intacta. Es un buen día para conectarse con su parte interior y verse. El momento si se quiere se encuentra.



CAPRICORNIO

Debería plantearse aflojar un poco sus tensiones y manejarse desde otra postura mental para enfrentar sus problemas. Hay un intento real de aproximación de alguien que todavía piensa en usted.



ACUARIO

No se maneje con una postura difícil en el plano laboral, no es un gran día para mantener conversaciones importantes. Su proyecto de pareja es algo posible si logra materializar sus palabras.



PISCIS

Se integra a un grupo de personas que tienen cosas en común. Logrará nuevas e importantes amistades. Un tiempo de espera le pedirán en el plano afectivo, vea si puede otorgarlo.