Horóscopo correspondiente al miércoles 15 de marzo de 2017

ARIES

Impulso por realizar cosas que lo satisfagan interiormente. Logra superar un inconveniente afectivo que lo había entristecido. Renovación e ímpetu combinados en su fuerza.



TAURO

Comienza algo importante que le hará bien emocionalmente. No postergue su decisión de hacer cosas por usted mismo. Es un buen momento para planificar cosas que desea obtener.



GEMINIS

Una alternativa positiva se presenta a través de alguien que conoce que puede beneficiarlo en el plano laboral. No se preocupe si no recibe una contestación que le interesa, llega mañana.



CANCER

Cultivará una nueva amistad que lo hará relacionarse con gente nueva y positiva. Un estado de ánimo bueno que debería aprovechar para replantearse cosas en el plano afectivo.



LEO

Sentirá que no puede manejar una situación que tiene que ver con el corazón. Evalúe hasta qué punto logrará no sufrir. Un asunto delicado se presentará en su lugar de trabajo.



VIRGO

Sentirá que lo desplazan en su lugar laboral. Trate de no mezclar las emociones con las situaciones laborales que no siempre tienen que ver con el corazón. Sienta que se libera



LIBRA

Le sugieren algo importante que le hace darse cuenta de un error que está cometiendo en el plano afectivo. No se distraiga con los asuntos de su trabajo. Trate de insistir con esa entrevista que tiene en mente.



ESCORPIO- No asuma una responsabilidad en el plano económico que luego le será difícil cumplir. Los acontecimientos de la jornada le harán correr con el tiempo. Trate de descansar mentalmente.



SAGITARIO

Se sugestiona con algo que le dirán en su lugar de trabajo. Conéctese con su capacidad de observación y saque sus propias conclusiones. Todo apunta hacia la unión en el plano afectivo.



CAPRICORNIO

Suprime un conflicto que tiene con alguien de su entorno laboral. Acuerda algo que firmará. Su comienzo afectivo estaría bien si permite que las cosas sigan su rumbo natural.



ACUARIO

No debería sentir desconfianza por la persona que tiene al lado. La certeza de los actos se refleja en cómo actuamos. Debería replantearse esa situación laboral que tanto lo molesta.



PISCIS

Obtiene una gran recompensa a nivel afectivo debido a una confesión que hace. Retoma su armonía habitual con su pareja. Un deseo en el plano material puede concretarse.