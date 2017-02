Horóscopo correspondiente al viernes 24 de febrero de 2017

ARIES

No maneje su expectativa desde sus miedos. Un intento de aproximación le dará la pauta de que las cosas no han terminado.



TAURO

No postergue reunión laboral por otras cosas menos importantes. Debería aceptar una oferta que le harán, no es para desaprovechar.



GEMINIS

Abre una puerta a una actividad nueva que no se animaba a realizar. Buen augurio de alguien que se le acerca, trae oportunidad. Un antiguo amor podría resurgir.



CANCER

No se permita perder salida importante. Hacer cosas por uno mismo es el punto de partida para poder ser feliz con uno o con los demás.



LEO

No espere que los demás tomen decisiones que le corresponden a usted. Lo que cuesta se valora, haga el esfuerzo, verá el logro.



VIRGO

El entusiasmo por alguien que conocerá puede perdurar. Haga vista gruesa a ciertas manifestaciones inoportunas de alguien de su entorno.



LIBRA

Una verdad le abre el pensamiento. No distraiga dinero sin necesidad. Evalúe exactamente lo que necesita y actúe.



ESCORPIO

La energía exuberante que caracteriza al signo debería inspirarle el permiso para hacer lo que siente en el plano afectivo.



SAGITARIO

Lo interesante de la jornada será encuentro casual con alguien que lo ayudaría con un problema que tiene. No se sugestione frente a situación en su entorno.



CAPRICORNIO

Un llamado que le da la posibilidad de realizar algo que espera. No se aleje de persona de su entorno, a veces la ayuda es en silencio.



ACUARIO

Un especial diálogo en el plano laboral lo ayudará a solucionar algo pendiente. Una noticia anticipada referida a problemas con papeles.



PISCIS

Intuición al máximo frente a problema afectivo. El entorno familiar está más tranquilo, aproveche para dialogar sin discutir.