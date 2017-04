Investigan femicidio de argentina en México

El cuerpo de Cintia Vanesa González (29), hallado en posición fetal en una caja de cartón, es materia de investigación de la Justicia mexicana. El cadáver fue hallado por su novio Francisco (21) en la vivienda de Playa del Carmen que ambos compartían desde hacía un año.

Justamente, el hombre es el único detenido por el crimen.

No obstante, familiares y amigos de la víctima dirigen sus sospechas hacia un joven mexicano que la pareja había alojado en su casa días antes. Según trascendió, horas antes del femicidio, el novio de Cintia había mantenido una pelea con el inquilino tras encontrarlo manteniendo relaciones sexuales con otra persona en su casa.

En su defensa, Francisco alegó que previo al hallazgo del cadáver quiso comunicarse por teléfono con su novia pero al no recibir respuesta decidió ir a la casa. Allí, en una caja ubicada en un patio exterior, habría encontrado el cuerpo sin vida de Cintia. En tanto, familiares de la joven denunciaron que las autoridades mexicanas no les dejan ver el cuerpo, y les sugirieron reconocerlo en la Argentina porque no saben “qué hay detrás del crimen”.

#MéxicoFue hallada muerta en posición fetal dentro un caja y con signos de estrangulamiento https://t.co/EaNXRxVa3E — Diario HOY (@diariohoynet) 26 de abril de 2017