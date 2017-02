La mayoría de las mujeres asesinadas en 2016 no había denunciado violencia

En muchos casos de femicidio, las víctimas son mujeres que previamente habían denunciado al atacante por violencia de género. Pero un estudio difundido por La Casa del Encuentro reveló que no se trata de la mayoría de los casos, ya que el 84% de las 290 mujeres asesinadas en 2016 no había realizado denuncias.

La organización que se encarga de relevar datos sobre la violencia de género dio a conocer estos datos durante una conferencia en el Congreso Nacional, donde se espera la sanción de dos leyes que protejan a los 1.859 menores que quedaron huérfanos por este delito identificados en los 9 años de estadísticas de la ONG.

"Las víctimas no confían en que se las va a proteger, no confían en la justicia y no hacen la denuncia; por eso, según nuestro informe 2016, de las 290 mujeres asesinadas, sólo 28 la habían hecho", dijo Ada Rico, presidenta de la organización que realiza los informes de femicidios desde 2008, ante la falta de estadísticas oficiales sobre la problemática.

Un dato que cambió en estos nueve años de informes es que la principal modalidad usada para matar fue apuñalar a las mujeres, cuando ese triste listado siempre lo encabezaba la utilización de armas de fuego.

En 2016 fueron víctimas dos ñiñas menores de un año, 9 de entre 2 y 12 años y 27 de entre 13 y 18, pero las mujeres de entre 19 y 50 años siguen siendo las que encabezan el trágico listado, donde también se identificaron 13 adultas mayores.

Desde el 2008 y hasta 2016, la organización relevó 2.384 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, 243 femicidios vinculados de hombres y niños, y 2.919 hijas e hijos que quedaron sin madre, de los cuales 1.859 menores de edad.

