La ola de calor no afloja

El calor no da tregua. Las temperaturas diurnas siguen en sus registros más altos, por la noche no refresca y, según datos de la Dirección de Hidrometeorología, las temperaturas no disminuirán hasta la llegada de las lluvias, el próximo jueves 2 de marzo. Según el organismo, la mínima se ubicó ayer entre 22º y 25º, y la máxima trepó a 32º y 34º. El pico de la sensación térmica se registró a las tres de la tarde, con 38,5º.

En La Plata, las consecuencias directas fueron los cortes de luz. En 90 esquina 153 de Los Hornos, los vecinos denunciaron que hace 48 horas están sin suministro. En las calles 90 y 157, aseguraron que no tienen luz ni agua desde el día anterior al ciclon.

Desde la empresa Edelap, a través de un comunicado de prensa, informaron que a partir del inicio de la ola de calor la exigencia al sistema se mantuvo en niveles superiores a las últimas marcas máximas de verano.

“Anoche tuvo registros altos la demanda de potencia en la región, alcanzando los 670 MVA” con picos de 723 y 731 MVA el miércoles y jueves pasado. “El verano anterior la marca máxima alcanzada había sido de 657 MVA. El salto interanual del jueves fue de un 11,3%”, explicaron en el comunicado.

Sin embargo, las elevadas temperaturas también tuvieron un efecto beneficioso: el flujo turístico. Durante el fin de semana largo, casi 300.000 personas llegarán a Mar del Plata, según estimó el Ente Municipal de Turismo (Emtur). Una cifra muy similar a la registrada durante la festividad en 2015.

ABSA prevé posibles cortes

La empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), informó a través de un comunicado que hoy se realizarán trabajos de reparación en Ensenada que podrían provocar baja presión o cortes en el servicio. Se trata de la reparación de una cañería en Bossinga y Liniers, de la localidad de Ensenada entre las 10.30 y las 14, lo que podría generar falta de agua.

La empresa detalló que “operarios de la empresa trabajarán sobre el caño de 400 milímetros que sale desde la cisterna de Berisso, a partir de las primeras horas de mañana. Sin embargo, será necesario interrumpir el suministro desde las 10.30 luego de que terminen las tareas preparatorias para arreglar la rotura”.

Luego el servicio se normalizará paulatinamente, anunció.