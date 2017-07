Nuevo choque pone al tren Sarmiento en la mira





Ayer, un automóvil colisionó contra una formación del ramal Once-Moreno. El lunes, un accidente protagonizado por un convoy de la misma línea dejó dos muertos y catorce heridos

Dos accidentes en menos de tres días. Luego del trágico siniestro que el lunes pasado se cobró la vida de dos personas y dejó a otras 14 heridas, ayer una formación del Ferrocarril Sarmiento protagonizó un nuevo choque.

Ocurrió cerca de las 6, cuando el tren del ramal Once-Moreno embistió un auto en un paso a nivel a la altura de la estación Ramos Mejía, en el cruce de Rivadavia y Soler. Pese al fuerte impacto, la conductora del vehículo solo sufrió heridas leves.

Según indicaron desde Trenes Argentinos a diario Hoy, al momento del hecho las barreras estaban bajas y personal banderillero advirtió la llegada del convoy con el silbato. “La barrera automática bajó. El banderillero advirtió a los autos con el silbato y uno de los coches frenó con la trompa dentro de la zona de vías”, confirmó la delegada de la Unión Ferroviaria en la línea Sarmiento, Mónica Schlotthauer. Pero alertó que “el sistema de seguridad está colapsado, incluido el suministro eléctrico”.

El servicio, en el ojo de la tormenta

Desde la tragedia ferroviaria de Once a la fecha, el Ferrocarril Sarmiento es motivo de controversias que los sucesivos accidentes no hacen más que alimentar. Por caso, el choque fatal del lunes, en el que un tren embistió a un colectivo en la localidad de Mariano Acosta, expuso la falta de obras y planificación en la política ferroviaria del Gobierno. “No es la primera vez que ocurren situaciones como esta en ese paso a nivel. Recibimos denuncias de autos que pasan justo porque las barreras no funcionan correctamente, cosas que podrían evitarse si se terminaran las obras para hacer un paso bajo nivel”, comentó al respecto el secretario de Salud de esa comuna, Miguel Ángel Murrone.

Los primeros testimonios apuntaron que el siniestro del lunes se debió a un error humano, ya que las barreras estaban en alto y, al parecer, el guarda se habría quedado dormido.

La hipótesis fue reforzada, a su vez, por la fiscal del caso, Cecilia Corfield, quien, en base a las filmaciones internas del tren, aseguró que “la negligencia estaría enfocada en el guardabarrera” porque “la barrera nunca se bajó”.