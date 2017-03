Aranguren anunció una nueva suba en el precio del gas en boca de pozo

El precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema (PIST o boca de pozo) aumentará 10,2% en abril, desde u$s 3,42 por millón de BTU (unidad térmica británica) hasta u$s 3,77, y se incrementará nuevamente en octubre hasta u$s 4,19, lo que totalizará un 22,5% de suba, a fin de reducir gradualmente los subsidios estatales, segùn anunció hoy el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, en la audiencia pública que se realiza en el barrio porteño de La Boca.