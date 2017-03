Berisso: decretan aumento para los municipales y la emergencia sanitaria

El intendente de Berisso (Cambiemos), Jorge Nedela, firmó un decreto que establece una primera cuota de aumento del 10 por ciento -de un total de 20 por ciento- para los trabajadores del Estado local.

A ese porcentaje de incremento salarial se le agregarán 500 pesos en concepto de Refrigerio y otros 500 pesos como Asignación Remunerativa a partir de marzo.

En cuanto a la motivación de generar este decreto, el intendente explicó: “Van pasando los días y, al no llegar a un acuerdo en el ámbito de las paritarias, nos encontramos que no va quedando tiempo para efectuar la liquidación de los pagos. Si no tomamos esta medida los trabajadores cobrarían sin ningún tipo de mejora. Evaluamos esta situación y decidimos que los empleados tengan un impacto en sus sueldos de marzo que cobrarán próximamente”.

Emergencia sanitaria

En tanto, Nedela anunció ayer que el Ejecutivo Municipal procedió a declarar la “Emergencia Sanitaria” en todo el distrito, para proceder a la recolección de residuos domiciliarios y evitar problemas mayores para la población.

“Llevamos ocho días sin recolección de residuos entre retenciones de tareas y un paro de 48 horas que llevan adelante los gremios municipales, por lo que nos encontramos en una situación de gravedad que afecta a la salud pública de la población”, explicó el jefe comunal.

“Dictar esta Emergencia Sanitaria se hizo necesario y nos permitirá contar con herramientas para efectuar la limpieza de la ciudad y, en algunos casos, reasignar recursos para llevar adelante estas tareas especiales”, agregó el intendente.