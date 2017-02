Cartasegna sobre Edelap: “Hay que evaluar si cumplieron los contratos con los usuarios"

El titular de la UFI N°9, Fernando Cartasegna, quien analiza imputar a la alta autoridad de Edelap, Jaime Barba, insistió hoy con la posibilidad de una rescisión del contrato por parte de la empresa en caso de que se comprueben determinadas irregularidades en la prestación del servicio.

"Estoy recibiendo los informes de las distintas comisarías y las testimoniales de los delegados municipales para que me digan cuántos cortes se produjeron, qué consecuencias provocaron y qué problemas de seguridad tuvo la ciudad de La Plata producto de esto", dijo en referencia a los efectos que tuvo la falta de luz tras el temporal sobre la población.

"De ahí hay que ver si hay un cumplimiento contractual fraudulento, porque a nosotros los usuarios se nos promete un servicio y un mantenimiento que en teoría ha sido cobrado, y si no ha sido realizado no es cumplimiento contractual”, explicó sobre la presunta falta de inversión de la empresa que presta el servicio en la región.

“Cuando yo contrató un mantenimiento de algo y no lo hacen, dejo de pagar, en cambio en este caso nunca me entero de que ese mantenimiento no se hizo, y recién ahora con un problema climático se produce semejante desbarajuste en cuanto al suministro”, agregó Cargasegna.

“Hay que evaluar primero si han cumplido los contratos con los usuarios y después si han cumplido los contratos que le dieron la concesión a Edelap, y a eso le voy dar intervención a Oceba (*), que deberá considerar si esto es causal de rescisión”, concluyó el fiscal.

* Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires