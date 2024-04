Todos contra Milei: la pelea por la universidad pública y gratuita cerró la grieta

Kicillof: “Acá está la lucha de los universitarios”

Al igual que otros referentes políticos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se acercó al reclamo universitario junto a su vicegobernadora, Verónica Magario. Allí destacó que “el Presidente obtuvo superávit sobre el hambre del pueblo”.

“Reconozco la legitimidad de Milei, pero ataca a la universidad, la cultura y la industria”, remarcó Kicillof y agregó que “en todo el país se está viendo un fuerte acompañamiento” al pedido de las autoridades, alumnos, docentes y no docentes de las universidades públicas.

Además, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires concluyó diciendo que “acá está la lucha de los universitarios y lo que significa para todos, con la cultura y tradición”, al llegar a la Plaza de Mayo.

“A pesar del desprecio que muestra el Gobierno nacional por la educación pública y todo lo que esté vinculado al Estado, ese sentimiento está muy lejos del sentir de las grandes mayorías”, expresó Kicillof y agregó: “Este pueblo no está dormido ni distraído: está presente para manifestarse y luchar por la universidad pública y gratuita, que es uno de los instrumentos más poderosos para combatir la desigualdad”.

Cristina Kircher y el buzo de la UNLP

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se asomó el martes al balcón del Instituto Patria con un buzo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) —la institución donde cursó sus estudios en Derecho— en apoyo a la marcha federal universitaria.

Más temprano, la exmandataria había compartido, por la mañana de ayer un tuit sobre la importancia de invertir en la educación pública: “Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75’-76’, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?”.

“Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3 % del PBI para educación y 5 % para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3 % del PBI para educación y 1,5 % para deuda pública. No fue magia. Educación pública para la igualdad de oportunidades”, concluyó.

Massa: “Hoy hablan los chicos y los rectores”

El exministro de Hacienda de la Nación y candidato presidencial de UxP reapareció durante la movilización del martes en reclamo por el presupuesto de las universidades: Sergio Massa. El exministro de Economía dijo que “hoy hablan los chicos y los rectores”.

“Nosotros no tenemos nada que ver. Solo vine a acompañar. El reclamo es de ellos, por un sistema universitario fuerte”, hizo hincapié Massa.

“A los kirchneristas les molesta que acompañemos el reclamo universitario”

El diputado nacional por Córdoba, Rodrigo de Loredo, no fue bien recibido en la marcha universitaria que colmó las calles de la capital provincial. Fue abucheado y escrachado, a lo cual respondió: “A los kirchneristas les molesta que acompañemos el reclamo universitario. A los libertarios, también. Multitudinaria marcha en Córdoba. A la educación pública la defendimos, la defendemos y la vamos a defender”.

“Lo que molesta y los interpela siempre de nosotros es que no estemos en un extremo o en el otro. Los peronistas me preferirían libertario y los otros, peronista. A los K, que son más en las marchas que en las aulas, les recordamos que les conducimos los centros de estudiantes hace décadas. Soy feliz en lo que puedo, pese al desastre que han hecho de la Argentina”, sentenció.

“Hoy fue la reacción de un pueblo”

El dirigente Juan Grabois, a través de sus redes sociales, apuntó: “Usted logró un tremendo despertar de la conciencia cívica de millones. Nos recordó la fuerza del nosotros frente a la banalidad del yo y solo yo. Se lo agradezco. Ha revivido una gran esperanza. En reconocimiento a semejante hazaña, le regalo un consejo, ahora sí como dirigente político... (…) no se equivoque. Aunque hayan ido todos los dirigentes políticos del país, desde los más oportunistas hasta los más comprometidos, no es la política, ni los zurdos, ni los pero­nchos, ni ninguno de nosotros, orcos horribles para usted, los que hicimos esto. No tenemos ese poder, como usted y su partido tampoco lo tienen. Lo que sucedió en cada rincón del país sólo sucede cuando algo mueve las placas tectónicas de una sociedad”, sentenció.

En ese marco apuntó: “Hoy fue la reacción de un pueblo que si hay algo que tiene claro, algo que ni la más encendida retórica libertina ni su innegable talento para el insulto puede oscurecer, es que la educación pública es un derecho inalienable”.

La educación como “patrimonio democrático”

El dirigente peronista y excandidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, Leandro Santoro, dialogó con la prensa en su participación de la Marcha Federal Universitaria y plasmó su punto de vista ante la indiferencia del Presidente de la Nación, Javier Milei, quien ha reaccionado de forma burlona a la marcha a través de X.

Según dijo el dirigente, “las universidades públicas forman parte del patrimonio democrático y el Gobierno amenaza con aplicarle el protocolo antipiquete a los estudiantes para desmovilizarlos con el miedo”.

Lousteau también marcó presencia

Luego de la polémica que se generó por la viralización del momento en que votó el aumento de sueldo de legisladores, el presidente de la UCR a nivel nacional, Martín Lousteau, también dijo presente en el multitudinario evento y compartió fotos de su participación a través de su cuenta de X.

Allí, el hombre expresó: “La educación pública, de calidad y gratuita es un derecho irrenunciable de todos y es el pilar sobre el que construimos el progreso de este país. Vamos a defender lo que nos pertenece y no vamos a permitir el desfinanciamiento del sistema educativo”.

La presencia de Alak en la marcha

Junto a Axel Kicillof, Verónica Magario y tantos otros dirigentes peronistas, como Andrés Larroque y Carlos Bianco, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, también participó de la masiva convocatoria del martes y luego compartió imágenes de lo que fue su jornada de lucha. Además dejó unas palabras sobre su posición.

“Hoy marchamos en defensa del sistema educativo y científico argentino, para evitar el recorte presupuestario decidido por el gobierno nacional que pone en riesgo la educación pública y gratuita, y el desarrollo científico y económico de nuestra Patria”, concluyó el jefe comunal.

Manes y una chicana

El diputado nacional de la UCR, quien se viene mostrando fuertemente opositor al Gobierno de Javier Milei, compartió una imponente imagen de la manifestación de defensa de la Educación Pública, en donde se ve la gran cantidad de gente que asistió y emuló al Presidente para chicanear y mojarle la oreja.

Utilizando una frase que popularizó el jefe de Estado, el legislador de la Unión Cívica Radical se preguntó: “¿Ahora la ven?”, haciendo referencia a la imponente muestra de apoyo que recibió la educación pública en un momento económico y social sumamente complicado para la República Argentina.

El mensaje de la líder de la Coalición Cívica

Si bien no estuvo presente en la manifestación, Elisa Carrió siguió de cerca lo que venía ocurriendo en Plaza de Mayo mientras otros referentes del GEN, como Maximiliano Ferraro, Juan Manuel Lopez, Paula Oliveto y Mariana Stilman, se hicieron presentes para marcar su postura frente al avasallamiento contra la educación.

Vale recordar que Carrió, hace unos días, había advertido que “Milei va por la derogación de la Constitución, esa es su utopía” y, además, había remarcado que “las clases medias tienen un tono sacrificial que me parece demencial”.

La polémica frase de Villarruel

La vicepresidenta de la Nación, siempre polémica por sus frases durante la campaña presidencial y varias veces señalada por su autoritarismo y carácter fuerte, se hizo eco de un momento particular de la manifestación en defensa de la Educación Pública y la situación no tardó en viralizarse y ser repudiada.

La vicemandataria nacional compartió una frase de la madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida, quien dijo: “La lucha no termina hoy, si bien perdimos una elección, no nos han vencido” y señaló: “Hebe lo que te perdiste…”, ha­ciendo referencia a la histórica dirigente fallecida en el mes de noviembre del año pasado.

Universidad: “La receta para crecer”

El senador nacional de Unión por la Patria, quien estuvo a pocas horas de ser el candidato a presidente del peronismo en la elección presidencial del 2023, se refirió a la gravedad de la situación que vive la educación pública mientras gobierna el Presidente, Javier Milei, y consideró que “solo invirtiendo en educación Argentina tiene posibilidades de crecer”.

Asimismo, el legislador continuó: “En todo el país, marchamos en defensa de la universidad pública, gratuita y federal frente al ajuste presupuestario”, cerró.

La izquierda no faltó

El diputado nacional por el PTS, quien viene manifestando desde hace meses su clara postura en contra del ajuste educativo a nivel nacional, también estuvo presente en la masiva movilización que marcó un antes y un después en la gestión de Milei y estuvo acompañado por un buen número de dirigentes cercanos a él.

En un momento que aprovechó para dialogar con la prensa, Del Caño puso principal énfasis en un posteo que realizó desde su cuenta de Twitter, donde posó con el libro La Córdoba Revolucionaria, y manifestó: “Acá se canta obreros y estudiantes como en el Cordobazo”. Cabe recordar que el Cordobazo es uno de los momentos que suele nombrar Milei constantemente en sus discursos.

“Le molestan las universidades”

La diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, quien hace unos días estuvo en La Plata acompañando el lanzamiento de Juntos por la Ciudad, estuvo atenta a la manifestación que protagonizaron los docentes y estudiantes que defendieron la educación pública y manifestó su descontento con la situación.

“Le molestan las universidades como los investigadores, los científicos y todos aquellos que no hayan perdido su capacidad crítica. Quiere auditarlas. Eso debe hacerlo la AGN que depende del Congreso”, dijo la referente política.