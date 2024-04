Masiva convocatoria en defensa de la Universidad Pública

Una inmensa multitud marchó por las principales avenidas del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dar forma a una de las más grandes movilizaciones por la Universidad Pública de las últimas décadas. Las diferentes columnas de manifestantes, en su mayoría miembros de la comunidad universitaria y científica, confluyeron finalmente en Plaza de Mayo, donde tuvo lugar el acto central.

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, estuvo presente en la marcha, acompañado por funcionarios, docentes, no docentes y estudiantes de las distintas facultades, colegios y dependencias de la UNLP. También participaron rectores de distintas casas de altos estudios del país.

Cabe recordar que la convocatoria fue impulsada oficialmente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a través de una declaración conjunta en defensa de la educación pública y el sistema científico nacional, presentada la semana pasada en el marco del 91° Plenario de Rectores del CIN. Si bien la marcha tuvo su epicentro en la capital federal, también se registraron movilizaciones en otras ciudades del país.

Durante la marcha, López Armengol destacó la “masiva respuesta de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general en apoyo a la Universidad pública y al sistema científico nacional”. Y recordó: “Las casas de estudios hemos dialogado con distintos representantes del Poder Ejecutivo y legisladores nacionales en los primeros cien días de gobierno, planteando en detalle la compleja situación del sistema; esta convocatoria busca hacer aún más visible este reclamo por un presupuesto que nos permita seguir garantizando a nuestros estudiantes educación pública, abierta, inclusiva y de calidad”.

El titular de la UNLP expresó además que “nuestro sistema universitario y científico necesitan un rumbo y un horizonte previsible; esta es una meta a la que solamente se puede arribar a través del diálogo y el consenso. Por ello valoramos que el Gobierno Nacional haya anunciado recientemente un refuerzo presupuestario, reconociendo así parte de lo que venimos reclamando. Pero insistimos en que el tema presupuestario no está saldado. Aún es necesario alcanzar acuerdos respecto a las becas estudiantiles, la actualización de salarios docentes y no docentes, la reactivación de las políticas de ciencia y técnica, el financiamiento de los programas de extensión y la reactivación de las obras de infraestructura”.

Finalmente, en relación a la situación particular de la UNLP, Armengol fue contundente al señalar que “si bien estamos atravesando una situación difícil, seguiremos funcionando. Tenemos 120.000 estudiantes y más de 20.000 trabajadores docentes y no docentes a los que tenemos que llevarles tranquilidad respecto a que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar que los problemas coyunturales no afectarán el funcionamiento de nuestra universidad”.