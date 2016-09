Citarán a funcionarios de fuerzas de seguridad por la muerte de Nisman

La comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Seguridad Interior dispuso hoy, a propuesta del diputado nacional y ex dirigente de la DAIA Waldo Wolff (Unión PRO), convocar a los principales funcionarios de fuerzas de seguridad que actuaron originalmente en la investigación de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015.

La Bicameral que preside el diputado del Frente Renovador Sergio Massa encomendó a Wolff y el senador Néstor Braillard Poccard trabajar en las citaciones de los funcionarios que encabezaban en ese momento la Policía Federal y Prefectura Naval en una fecha a determinar.

Wolff, para justificar su iniciativa, insistió en marcar las falencias que tiene la investigación para determinar qué le sucedió al fiscal a cargo de la investigación del atentado a la AMIA y resaltó que la noche en que fue hallado el cuerpo de Nisman hubo "un funcionamiento totalmente cuestionado de las fuerzas de seguridad", a la vez que recordó que "todavía no se sabe quién avisó a la Presidenta" Cristina Fernández de lo que había ocurrido.

Si bien las convocatorias que cursará la comisión no obligan a los invitados a concurrir al Congreso, Wolff estimó que los ex funcionarios -no descartó que también sea invitado el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni- atiendan la citación parlamentaria.