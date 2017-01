“Con el kirchnerismo, la ausencia del Estado provocó la muerte de cientos de argentinos”

Fernando Iglesias habló con el diario Hoy y la Red 92 sobre La década sakeada, su nueva publicación en la que documenta lo que él describe como “el daño que le hicieron Néstor y Cristina al país”

En medio de la presentación de su libro, La década sakeada, el escritor y exdiputado de la Nación por la Coalición Cívica, Fernando Iglesias, dio una entrevista exclusiva al diario Hoy y la Red 92, en la que contó avances de su publicación y opinó sobre el Gobierno de Cambiemos: “Macri tendría que haber separado a Arribas de su cargo”.

—¿Por qué sentiste la necesidad de publicar el libro en este momento?

—El subtítulo dice mucho: Memoria y balance sobre una catástrofe nacional y popular. Creo que la sociedad argentina, a pesar de que votó por un cambio en 2015, no tiene una visión clara de la profundidad del daño que le hicieron Néstor y Cristina al país y yo trato de documentarlo, no solo con mis opiniones sino con cifras concretas. El kirchnerismo gobernó el país durante 12 años. Es el período más largo de la historia argentina en el que un grupo político gobierna con continuidad. Dejaron un país destruido, con un 29% de pobres y un nivel de marginalidad que vemos todos los días: trapitos, manteros, limpiavidrios. La infraestructura quedó devastada, la inversión en este área fue la mitad que en los 90. Dejaron el país sin energía y una situación social dramática, no solo en términos de pobreza, sino de marginalidad, con el narcotráfico y la delincuencia creciendo a lo largo y ancho del país. Pasaron cosas tremendas y la ausencia del Estado provocó la muerte de cientos de argentinos: la masacre de Cromañón, con Aníbal Ibarra, la tragedia ferroviaria de once, con Julio de Vido, la muerte de Alberto Nisman, que denunció a la presidenta de la Nación y apareció sin vida a los cuatro días de un balazo en la cabeza.

—De todas las cifras que relevaste, ¿qué indicador elegirías para graficar la época que denominás saqueada?

—Mientras el kirchnerismo quiso hacernos creer que venía una especie de revolución socialista, las cifras del Indec demuestran que el único momento en que la pobreza retrocedió fue durante los primeros cuatro años. Cuando comparás los cuatro años de Néstor Kirchner con los primeros de la convertibilidad, es decir con Menem, con lo neoliberal y el efecto derrame, hay dos datos: el crecimiento del PBI fue prácticamente igual en esos dos períodos, pero disminuyó la pobreza más y de manera más rápida con Menem que con los Kirchner. No lo digo a favor de Menem, digo que estos muchachos le hicieron peor al país. Dejaron, si seguimos con el ejemplo menemista, un 29% de pobres. Menem dejó un 27%. Dejaron una deuda pública del 47,5% del PBI y Menem dejó el 37%. Es decir, lo hicieron peor que el Turco y estuvieron además cuando él lo hizo. Ellos también participaron entonces y fueron un engranaje central del poder menemista, así que ¿qué se puede agregar a eso?

—¿Qué opinás de la reapertura de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner?

—Un paso imprescindible, necesario. ¿Cómo puede un juez, como hizo Daniel Rafecas, desestimar una denuncia sin siquiera escucharla? En el libro reproduzco varias de las conversaciones de personajes siniestros como

Fernando Esteche, D’Elía y Yussuf. Fue el crimen de un fiscal que falleció cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta y se trataba de un funcionario que investigaba la causa judicial mas importante de la historia después del juicio a la Junta, que es la muerte de 85 personas por un atentado comandado, según la Justicia argentina, por un país extranjero que es Irán. Presentaron un proyecto de impunidad en el cual se creó una comisión de la verdad con el gobierno de Irán, donde estaba Ahmadineyad, un tipo que negaba la existencia del holocausto. ¿A quién se le ocurre hacer una comisión de la verdad con un tipo que niega el holocausto? Ojalá haya justicia, porque si no la hay con respecto a la AMIA y lo de Nisman, difícilmente podamos tener un país en el cual vivir dignamente. Si a un fiscal de la República de tal importancia le pasa eso, ¿a qué punto de desamparo vivimos los demás ciudadanos?

—¿Qué te pareció el decreto de Macri que permite la adhesión de los familiares de funcionarios al blanqueo?

—Creo que es incorrecto, no se debió hacer, es una violación de la regla republicana porque se había votado una cosa diferente. Este blanqueo es igual al que se ha hecho en los últimos años en todos los países, no es como el kirchnerista y la gran diferencia es que quienes blanquean no tienen inimputabilidad sorbe el origen de los fondos. Donde sí había encubrimiento con respeto al origen del dinero fue en los repetidos blanqueos del kirchnerismo, a pesar de lo cual no juntó ni un peso porque nadie quería invertir ni blanquear nada en un país gobernado por los Kirchner.

Tensa discusión con Camaño

La semana pasada, Fernando Iglesias tuvo un fuerte cruce televisivo con Graciela Camaño, actual presidenta del bloque massista en Diputados.

La discusión se generó a raíz de una frase de la legisladora, en la que remarcó el “ajuste brutal” del gobierno de Macri. Frente a tales palabras, el escritor le recordó su paso como ministra de Duhalde.

Sobre ese tema, Fernando Iglesias dijo a diario Hoy: “Me indigna y me subleva la gente como Camaño. Ella formó parte del gobierno de Duhalde, el cual hizo el ajuste social más brutal de la historia argentina, logrando un 50% más de pobreza en un año. Camaño describe como ajuste brutal que durante 2016 la pobreza haya pasado del 29% al 32%. Pero yo le dije: Ustedes con Duhalde agarraron una pobreza que, según el último registro de la Alianza antes del estallido, era del 38%. Duhalde asumió y un mes después la pobreza llegó al 40%. Ocho meses después, era del 57%. Eso lo hicieron robándole los dólares a la gente. El que depositó dólares recibió pesos”.

Y agregó: “Hubo un retroceso en 2016. Fue un año difícil, pero que no me quiera vender esto como un ajuste brutal justo ella, que está con un jefe de Gabinete de Cristina, Sergio Massa y con todo el equipo económico del Frente Renovador, o frente reciclador, que es el mismo que estaba con Duhalde: Pignanelli, De Mendiguren, la misma Camaño, Lavagna.