Confirman el procesamiento de Ricardo Jaime y su hija por enriquecimiento ilícito

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello contra el ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime y una de sus tres hijas: Julieta Cecilia Jaime. Con la decisión de los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quedó confirmada la ampliación del procesamiento por enriquecimiento ilícito que Casanello le había dictado a Jaime porque no podía justificar bienes por algo más de 12 millones de pesos.

En mayo pasado Casanello había agregado una moto de agua a los bienes que no podía justificar Jaime (un avión, varios autos y una serie de casas, entre otros). También había procesado a Julieta Jaime como testaferro de su padre. Se comprobó que no tenía cómo justificar los fondos utilizados para comprar una casa en Carlos Paz, Córdoba, y la moto de agua. Tanto Casanello como los camaristas sostuvieron que los bienes a nombre de la hija de Jaime son en realidad de quien fuera secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2009. Y Jaime obtuvo esos bienes de manera ilegal, es decir, producto de la corrupción en el área de transporte.

A la hija de Jaime le confirmaron el procesamiento por la moto de agua como a su padre, y le agregaron el caso de la compra de la casa donde vive en Carlos Paz. Había intentado justificar los fondos con un préstamo y con certificados de sueldos: nada de eso fue tomado como válido por el fiscal Carlos Rívolo, quien acusó a Jaime y sus allegados y familiares por enriquecimiento ilícito. Casanello procesó a la hija de Jaime también por la compra de la casa y los camaristas confirmaron ese procesamiento.

La Sala I de la Cámara Federal está integrada solo por dos jueces: Ballestero y Freiler. Cuando hay empate en alguna votación se sortea un juez de la otra Sala. En este caso venía interviniendo Farah antes de que renunciara a la subrogancia en la Sala I. Ballestero y Freiler coincidieron en la confirmación de los procesamientos, pero no en cuanto a mantener detenido a Jaime como lo dispuso Casanello.

En cuanto a la prisión preventiva que Casanello dictó, el voto mayoritario decidió mantenerlo detenido porque existe peligro de fuga. Los camaristas Farah y Ballestero confirmaron la decisión de Casanello. En tanto Freiler, que votó por la libertad de Jaime, señaló: "Cabe aclarar, tal como lo he dicho en más de una oportunidad, que aun conociendo la opinión pública relativa a la problemática de la corrupción, entiendo que quienes tenemos el honor de ejercer la magistratura no debemos dejarnos influenciar por esas sensaciones actuando en supuesta respuesta del clamor popular, sino decidir exclusivamente sobre la base de lo normado por la Constitución Nacional y el ordenamiento procesal -a través del cual se reglamentan las garantías allí reconocidas-, so riesgo de caer en la culminación definitiva de la politización de la justicia".

Jaime suma condenas y procesamientos confirmados por casos de corrupción y por eso continúa detenido desde el 2 de abril pasado.