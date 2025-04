Argentina renueva por un año el swap con China en plena negociación con el FMI

En un momento clave para la economía argentina, el Banco Central anunció la renovación por un año del swap con China por U$S 5.000 millones. El acuerdo, firmado con el Banco Popular de China, extiende hasta mediados de 2026 el uso del tramo activado del canje de monedas por 35 mil millones de yuanes, equivalente a U$S 5.000 millones.

Desde junio, Argentina debía comenzar a devolver esos fondos con intereses, pero ante la falta de recursos, logró sostener el respaldo que representan estos yuanes en sus reservas brutas. Actualmente, el swap representa U$S 17.882 millones de los U$S 24.986 millones que componen las reservas totales, aunque las netas siguen en rojo: -U$S 6.491 millones al cierre de marzo.

El anuncio llega en la antesala del acuerdo con el FMI, que este viernes aprobaría un nuevo programa por U$S 20.000 millones. Según el Gobierno, los fondos permitirán capitalizar al BCRA y salir del cepo con un sistema de bandas cambiarias.

Desde Washington, el asesor Mauricio Clever Carone había exigido que Argentina cancele su vínculo financiero con China. Beijing respondió: “El intercambio de divisas contribuye a la estabilidad económica y financiera y es bien recibido por el gobierno argentino”.