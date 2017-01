Confirman rechazo a Vandenbroele por sobreseimiento del yerno de Ciccone

La Cámara Federal porteña ratificó el rechazo a un planteo del monotributista Alejandro Vandenbroele, procesado en la "Causa Ciccone", contra el sobreseimiento dictado a favor de Guillermo Reinwick, yerno de uno de los fundadores de la imprenta, Nicolás Ciccone.

La Cámara desestimó un planteo de Vandenbroele contra un fallo del juez federal Ariel Lijo, quien desvinculó a Reinwick de la causa, pese a que él mismo lo había procesado en 2014 como "partícipe necesario del delito de cohecho activo" junto con, entre otros, el ex vicepresidente Amado Boudou.

La defensa de Vandenbroele, a cargo del abogado Germán Soria, planteó la "nulidad de la resolución" que sobreseyó a Reinwick, pero los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Leopoldo Bruglia rechazaron el escrito.

Reinwick aparecía como el titular de la empresa The Old Fund, que compró a la quebrada Ciccone, pero él argumentó que había firmado los papeles bajo presión de José María Núñez Carmona, amigo personal de Boudou y presunto gestor de la maniobra.

Relató que Núñez Carmona le dijo que "la empresa Ciccone iba a ser suya en los papeles", le informó que era "una orden de arriba" y le advirtió "que no le quite el culo a la jeringa, y que la compañía iba a ser suya porque si no iba a ir preso".

Vandenbroele sostuvo que el sobreseimiento de Reinwick afectaba su defensa en juicio, pues de acusado podía pasar a convertirse en testigo de cargo.

Pero la Cámara replicó que "la desvinculación definitiva, en la medida en que versa sobre la situación procesal de otro de los imputados en la presente causa, se muestra manifiestamente incapaz de producir -aún a título de hipótesis- un gravamen real y actual en detrimento de los intereses del apelante".

Los camaristas interpretaron que Vandenbroele suponía que el sobreseimiento, "por alguna razón no explicitada, afectaría su derecho de defensa en juicio".

"Sin embargo, a poco que se repare en los efectos genuinos del resolutorio elípticamente cuestionado, habrá de advertirse que aquél carece absolutamente de entidad para cercenar o limitar las herramientas legales con las que Alejandro Vandenbroele cuenta para hacer valer sus derechos en el proceso", resumieron.