Confirmaron el procesamiento de la ex Procuradora del Tesoro Abonna

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de la ex jefa kirchnerista de los abogados del Estado, Angelina Abbona, por intervenir irregularmente en la causa AMIA. La ex funcionaria está imputada por encubrimiento la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se informó oficialmente.

Los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun y Eduardo Farah, ratificaron el procesamiento de Abbona por "peculado" por "emplear recursos de la Procuración del Tesoro de la Nación para confeccionar una presentación" en la causa abierta a partir de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, donde se acusó a la ex mandataria y otros funcionarios "K" de encubrir a los iraníes imputados del atentado a la AMIA.

Además, la Cámara revocó los sobreseimientos de los ex subprocuradores Horacio Pedro Diez y Javier Pargament Mariasch, según el fallo difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

