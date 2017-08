Cooperativas municipales: la caja negra del oficialismo platense









El destino que tuvieron en 2016 más de $576 millones genera múltiples sospechas. Este año se proyecta gastar más de $700 millones, mientras que crecen las denuncias vinculadas con ñoquis, empleados inexistentes y entidades fantasmas

Muchas cooperativas municipales estarían funcionando como fuentes de financiamiento de la recaudación ilegal de la política local.

Hay números que hablan por sí solos: según lo informado por el propio intendente Julio Garro al Concejo Deliberante de La Plata en la rendición de cuentas 2016, se realizaron pagos a estas entidades por una suma total de $576,5 millones, unos 48 millones de pesos mes. Y para este año se proyecta llegar a casi $700 millones, cifra que incluso podría ser superior dado que la gestión de Garro se viene caracterizando por una llamativa sobreejecución presupuestaria.

Cabe recordar que la empresa de recolección de residuos Esur, por ejemplo, el año pasado terminó percibiendo casi $300 millones más que lo previsto en el Presupuesto original. Esta compañía, como lo viene reflejando diario Hoy, utiliza a cientos de cooperativas como personal, cuyo sueldo -muy por debajo de lo que establece el convenio colectivo de camioneros- es pagado por el propio Municipio.

Según la última rendición de cuentas, el Municipio abonó los más de 576 millones a un total de 72 cooperativas, que figuran en la lista de proveedores. Pero a 21 de esas 72 sociedades, la Comuna no le pagó un solo peso de la deuda del período anterior; mientras que a 11 de ellas les abonó solo una parte, incluso a dos entidades les quedaron debiendo más dinero que el que se les pagó.

Ahora bien, según alertaron ediles de la oposición y hasta del propio Cambiemos, se habrían detectado erogaciones millonarias sin el respaldo documental correspondiente en al menos 33 casos. La sospecha de la existencia de cooperativas que funcionarían como pantallas para derivar recursos hacia fines que nada tienen que ver con su función social fue uno de los motivos que llevaron que se presentara un proyecto para la conformación de una auditoría municipal, el cual habría sido cajoneando por orden del intendente.

El proyecto de auditoría fue presentado por la concejal Florencia Rollié, que sigue formando parte del frente Cambiemos en el Concejo. “El presidente del Concejo, Fernando Ponce, me dijo en la cara que este proyecto nunca será aprobado porque ni él ni el intendente quieren ser controlados”, dijo la edil a este medio.

Ahora bien, según la concejal, del cruce de la información surge que el año pasado el Municipio les liquidó a 16 cooperativas $295 millones, pero en los registros del Ente Municipal La Plata aparece que esas mismas cooperativas habrían recaudado $255,4 millones, es decir, se constató una injustificada diferencia de $39,6 millones. Desde el Poder Ejecutivo no pudieron justificar el destino de esos fondos.

Asimismo, del total pagado a las cooperativas, neto de los gastos de funcionamiento, y dividido por la remuneración media de los asociados a esas entidades surge un promedio mensual de más 7.000 trabajadores perceptores de ingresos. Pero, según le reconoció el intendente Garro al diario Hoy, “son 4.800 los cooperativistas que trabajan para el Municipio”. Las diferencias son por demás abultadas y de ahí la sospecha de que existirían ñoquis, empleados fantasmas y sobreejecución de gastos.

Según el jefe comunal, “hay que contar también organizaciones sociales que aportan sus cooperativas, que son la CCE, la CCA, Barrios de Pie, la Falcone, Juana Azurduy”. Pero ninguna de estas entidades, mencionadas por el intendente, figuran en el listado de proveedores.

Actualmente, el salario más bajo que puede percibir un trabajador de cooperativas es de $4.100, mientras que el año pasado la cifra fue de $3.500. Si se multiplican los $3.500 que cobraban en 2016 por los 4.800 empleados cooperativistas, que según el intendente desempeñan funciones para el Municipio, la cifra roza los 17 millones. Más precisamente $16.800.000, habiendo una diferencia de casi 30 millones en lo que gastó el Municipio para ese pago mensual. Aún habiendo empleados que percibieran un sueldo mayor y sumando gastos de la Comuna en indumentaria y herramientas de trabajo, la cifra está a millones de diferencia de los voluptuosos $48.044.628 que aparecen en los registros oficiales. “No falta ni sobra nada, si decimos que se paga, se paga”, respondió Garro.

Pese a los exorbitantes gastos, desde la oposición denuncian que los trabajadores desempeñan sus tareas en condiciones deplorables. Por ejemplo, mientras que el Municipio dice que hay 400 cooperativistas que barren las veredas en dos turnos, solamente existen 100 carros y 100 escobas. “O son mucho menos los que barren, o no tienen herramientas para trabajar. Durante la campaña, Garro dijo que iba a poner en valor a los cooperativistas, pero no veo avances y además, los números no cierran de ninguna manera”, concluyó Rollié. Según pudo saber este medio, el mandatario comunal sería denunciado penalmente por estas presuntas irregularidades en los próximos días.

“Hay una gran cantidad de irregularidades”

Concejal Gabriel Bruera

“Nosotros hemos denunciado esta situación desde el minuto cero, desde principios del año pasado. Ellos hicieron un verdadero desastre. Primero no saben lo que es una cooperativa, ellos entienden una cooperativa como si fuera una bolsa de desempleo. Ellos sacaron a todas las autoridades de cooperativas del medio y manejan las entidades desde el Estado, con lo cual ahí está el primer gran ilícito de este gobierno municipal de Garro. Además, la mitad de la gente no trabaja. Hay una gran cantidad de irregularidades, muchas de ellas llevadas a la Justicia por los mismos cooperativistas”.

“El Municipio no da explicaciones”

Concejal Gastón Castagneto

“Nosotros tenemos por unanimidad aprobados tres pedidos de informes sobre las cooperativas desde junio del año pasado, pero nunca fueron respondidos. O hay muchos más cooperativistas de lo que dice el Municipio, o la mitad de la plata está yendo a otro lado. Están recortando recursos que tendría que dar el Estado a quienes más lo necesitan y los están derivando a quienes hacen negocios”.

“Algo raro hay”

Concejal Lorena Riesgo

“Algo raro hay en la cantidad de pagos que se hacen, los montos respecto de la cantidad de cooperativistas que dicen ellos tener y el sueldo que cobran los mismos. El Municipio no puede dar respuestas, cualquiera que haya presenciado la sesión de hoy (por ayer) nota que cuando discutís determinadas políticas, ellos se ponen muy nerviosos”.